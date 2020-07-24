«Сами себе могилу роете»: Бородина против Крыма

Одна из самых популярных телеведущих в стране Ксения Бородина последовала примеру других отечественных звезд и сменила каменные московские джунгли на жаркое сочинское солнце.

Так, звезда ТНТ отправилась с семьей на черноморское побережье и, конечно, рассказала об этом в своем Instagram. Но вместо пожеланий хорошего отдыха получила недовольные комментарии.

Причем связанные не с Сочи, а с Крымом. В частности, одна из поклонниц звезды спросила, когда уже Ксения посетит Крым. На этот комментарий среагировала другая жительница полуострова, заявившая, что приезжать на курорт не надо, "он не резиновый, дышать нечем".

Бородина комментарий не оставила без внимания и написала целый ответный пост для всех жителей российских курортов, которые сейчас просят к ним не приезжать из-за чрезмерной заполненности.

"Москва тоже не резиновая и давно уже, только многие на заработках в Москве и мы стоим в пробках километровых ничего дышим как-то и второй момент, вас самих что не радует, что люди может конечно по причине пандемии, никто это факт не отрицает, но отдыхают в России и это круто. Круто для нас самих", — написала Бородина.

При этом звезда отметила, что сама обожает Турцию, но пандемия распорядилась ее отдыхом иначе, из-за чего она прилетела в Сочи.

"Я не могу сказать, что нас тут плохо встречают или нет достойных мест и отелей. Во всей Европе хорошо развит туризм, молодцы они стараются, а вы вот такими высказываниями, сами себе все портите!

Страна должна развиваться и хорошо, если это будет за счет туризма в том числе, Деньги не в Турцию повезут, а тут потратят в родных Пенатах.

Вопрос бы с ценами решили и совсем бы хорошо стало. Сейчас подняли сильно из-за спроса и боязни, что к ним не прилетят в таких количествах больше, но так работайте над тем, чтобы люди возвращались, давайте адекватные цены, сервис и люди будут стремиться отдыхать в России", — поделилась ведущая.

Бородина отметила, что злобные сообщения от местных жителей российских курортов только портят к ним отношение.

"А вот такими сообщениями, про понаехали в Крым, вы сами себе могилу роете. Радоваться должны и я думаю адекватные люди, которые держат бизнес в Крыму или Сочи или Алтай, не важно где, всегда рады туристам и понимают, что для развития это только плюс", — заключила она.

Многие пользователи Сети поддержали позицию Ксении:

"В Крыму любимое слово "понаехи". Как что чуть не так во всем виноваты эти "понаехи" ((Сервис ни какой, цены бешенные, но хотят только лопатой бабло ворошить…"

"А на что нерезиновый Крым жить будет, если туристы не будут приезжать?"

"В Крыму сейчас отдыхаю — не так уж и много людей. И да, места везде всем хватит"

"Очень странно! За счет чего же живет тогда Крым?! Сочи живет за счет туризма, мы очень рады гостям и всем приезжим…всегда!".

Мнения самих крымчан на этот счет разделились. Некоторые считают, что полуостров проживет и без туристов, а толпы отдыхающих во время пандемии в этом году могут превратиться в большие проблемы:

"Какую могилу мы себе, крымчане, роем, Ксения? Крым-место дислокации Черноморского флота, в первую очередь, а не курорт. За счёт туризма живёт минимальный процент населения. Сделайте одолжение-не приезжайте…".

Другие все же написали, что несмотря на заполненность курорта, всегда рады гостям: