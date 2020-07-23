«Кто меня оплодотворит?!»: Самбурская хочет сына

Актрисе и певице Настасье Самбурской 33 года, и ее поклонников очень волнует, когда же звезда наконец-то выйдет замуж и родит ребенка. 23 июля девушка позволила своим подписчикам в Instagram задать ей вопросы, и многие касались именно ее личной жизни и счастья материнства.

Артистка призналась, что ее раздражает, когда чужие люди навязывают ей свои ценности и рассуждают так, будто знают, когда ей нужно родить. Настасья призвала подписчиков заняться собственной личной жизнью, но все же ответила, что заведет серьезные отношения только с тем мужчиной, который зарабатывает не меньше нее.

Потом Самбурскую напрямую спросили, когда она будет готова стать матерью, и кого хочет — мальчика или девочку.

«Ну это же делается так: «Ой, я готова! Так, быстро, кто меня оплодотворит?! Срочно!» — наигранно сказала Настасья. — А вообще сына хочу».

Напомним, что в 2017 году артистка была недолго замужем за белорусским актером, с тех пор о ее личной жизни можно судить только по слухам, а они подчас просто поражают. В начале 2020-го девушка расплакалась из-за того, что ее бросил молодой человек, а потом говорила, что не находится в поисках мужчины.