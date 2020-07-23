«Вел себя как идиот»: суд зачитал письма Маска к Херд

Илона Маска. Судебный процесс между Эмбер Херд и Джонни Деппом продолжается. По сообщению «Би-би-си», в суде зачитали письма бывшего бойфренда актрисылона Маска.

Оказалось, генеральный директор Tesla хотел нанять Херд круглосуточную охрану от Джонни Деппа. Маск решил, что девушке нужна защита, после того как она потребовала охранный орден. Документ запрещал бы Деппу приближаться к Эмбер на время бракоразводного процесса.

Сейчас суд пытается установить, была ли связь на стороне причиной, которая могла вызвать агрессию со стороны Деппа. Девушка все отрицает, но переписки говорят об обратном:

«Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь видеть меня снова. В любом случае извини за то, что я вел себя как идиот. Молчание делает очень больно. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься», — писал Маск бывшей подруге.

Показания в суде дал консьерж, который видел, как Маск приезжал к Херд, когда Деппа не было дома. Он также уточнил, что актриса передала предпринимателю копию своих ключей от пентхауса. При этом Маск с Херд продолжают утверждать, что начали общение после расставания девушки с Деппом.