Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Вел себя как идиот»: суд зачитал письма Маска к Херд
Фото: depositphotos
Судебный процесс между Эмбер Херд и Джонни Деппом продолжается. По сообщению «Би-би-си», в суде зачитали письма бывшего бойфренда актрисыИлона Маска.
Оказалось, генеральный директор Tesla хотел нанять Херд круглосуточную охрану от Джонни Деппа. Маск решил, что девушке нужна защита, после того как она потребовала охранный орден. Документ запрещал бы Деппу приближаться к Эмбер на время бракоразводного процесса.
Сейчас суд пытается установить, была ли связь на стороне причиной, которая могла вызвать агрессию со стороны Деппа. Девушка все отрицает, но переписки говорят об обратном:
«Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь видеть меня снова. В любом случае извини за то, что я вел себя как идиот. Молчание делает очень больно. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься», — писал Маск бывшей подруге.
Показания в суде дал консьерж, который видел, как Маск приезжал к Херд, когда Деппа не было дома. Он также уточнил, что актриса передала предпринимателю копию своих ключей от пентхауса. При этом Маск с Херд продолжают утверждать, что начали общение после расставания девушки с Деппом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Депп издевался над женой, дав ей неприличное прозвище.
Видео дня. Где кулинарит Юлия Высоцкая
Женский форум
Звёзды , Илон Маск , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перечислены явные признаки мужской измены
Перечислены явные признаки мужской измены
Муж вычислил любовника жены с помощью роутера
Муж вычислил любовника жены с помощью роутера
Канье Уэст признался в желании развестись с Кардашьян
Канье Уэст признался в желании развестись с Кардашьян
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
03:07
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
Звёзды Здоровье
В какой одежде нельзя ходить дома
02:51
В какой одежде нельзя ходить дома
Дом и сад Мода
Как победить женское облысение
03:20
Как победить женское облысение
Красота Здоровье
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
03:02
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Звёзды
Эксперт дал советы по выбору дыни
02:16
Эксперт дал советы по выбору дыни
Еда Здоровье
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
02:07
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Звёзды
Где кулинарит Юлия Высоцкая
03:04
Где кулинарит Юлия Высоцкая
Дом и сад Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение