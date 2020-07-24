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«До уровня простого работяги я опускаться не буду»: Самбурская рассказала о своем идеале 

WMJ.ru и ещё 1 4 часа назад
Актриса Настасья Самбурская ответила на вопросы подписчиков об ее идеальном мужчине. По словам звезды, «прогулки под дождем» и «булки из фастфуда» ее не интересуют, поэтому в спутники она ищет обеспеченного парня.
Настасья Самбурская предложила фолловерам задать ей любые интересующие их вопросы. Многие из них касались личной жизни актрисы: отношений и материнства. С момента развода с супругом о новых увлечениях звезды было неизвестно. Хотя в начале года Настасья и признавалась, что ее очередной роман закончился неудачно — избранник ее бросил.
Подписчики узнали у Самбурской, есть ли шанс у простого парня, не обладающего звездной репутацией и успешным бизнесом, завоевать сердце неприступной красавицы. Но, как выяснилось, создавать семью с таким человеком актриса не будет.
Это, конечно, все романтично: бегать по лужам под дождям, есть булки из фастфуда, но в какой-то момент романтика поугаснет. Мне 33 года, и я не планирую все бросить и опуститься со своего уровня жизни до уровня жизни простого работяги. На себе я никого тянуть не собираюсь,
— заявила Настасья.
Идеальный мужчина, по мнению актрисы, должен быть сильнее и умнее ее, а также зарабатывать столько же или больше.
Напомним, Самбурская была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем. Их брак продлился чуть больше года. О причинах расставания пары до сих пор неизвестно, но в Сети ходили слухи, что вспыльчивой Настасье не понравились интервью, которые охотно давала ее свекровь.
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Звёзды , Видео , Настасья Самбурская , Кирилл Дыцевич
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