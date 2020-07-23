Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ведущий Андрей Малахов показал вид с балкона своего элитного дома 

Анастасия Иванова 1 час назад
Телеведущий Андрей Малахов опубликовал видео в своем TikTok, где показал вид с балкона своей квартиры в элитном доме в центре Москвы.
Оказалось, Малахов поклонник группы One Direction: видео посвящено десятилетию группы. На кадрах ролика телеведущий стоит с пультом и будто бы переключает клипы ирландской группы. Но внимательные зрители рассмотрели вид на перекресток у станции метро «Кропоткинская».
Видео было снято с балкона квартиры телеведущего на Остоженке. Малахов живет в доме с видом на Храм Христа Спасителя, который был построен в 1926 году.
Телеведущий объединил несколько квартир, чтобы добавиться для себя дома площадью в 200 квадратных метров, стоимость такой недвижимости составляет примерно 140 миллионов рублей.
Поклонники без зависти порадовались владениями Андрея: «Молодец. Человек добился успеха на определенном поприще».
Раннее "Рамблер" сообщал о российской ведущей, которая подала на развод спустя 10 лет брака.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто меня оплодотворит?!»: Самбурская хочет сына
«Кто меня оплодотворит?!»: Самбурская хочет сына
«Вел себя как идиот»: суд зачитал письма Маска к Херд
«Вел себя как идиот»: суд зачитал письма Маска к Херд
Названа причина отношений Арзамасовой и Авербуха
Названа причина отношений Арзамасовой и Авербуха
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
03:07
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
Звёзды Здоровье
В какой одежде нельзя ходить дома
02:51
В какой одежде нельзя ходить дома
Дом и сад Мода
Как победить женское облысение
03:20
Как победить женское облысение
Красота Здоровье
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
03:02
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Звёзды
Эксперт дал советы по выбору дыни
02:16
Эксперт дал советы по выбору дыни
Еда Здоровье
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
02:07
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Звёзды
Где кулинарит Юлия Высоцкая
03:04
Где кулинарит Юлия Высоцкая
Дом и сад Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение