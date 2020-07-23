Телеведущий Андрей Малахов опубликовал видео в своем TikTok, где показал вид с балкона своей квартиры в элитном доме в центре Москвы.

Оказалось, Малахов поклонник группы One Direction: видео посвящено десятилетию группы. На кадрах ролика телеведущий стоит с пультом и будто бы переключает клипы ирландской группы. Но внимательные зрители рассмотрели вид на перекресток у станции метро «Кропоткинская».

Видео было снято с балкона квартиры телеведущего на Остоженке. Малахов живет в доме с видом на Храм Христа Спасителя, который был построен в 1926 году.

Телеведущий объединил несколько квартир, чтобы добавиться для себя дома площадью в 200 квадратных метров, стоимость такой недвижимости составляет примерно 140 миллионов рублей.