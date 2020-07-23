Филипп Киркоров улетел на Крит на частном самолете 

Запреты на авиаперелеты не касаются тех, у кого есть личный самолет. На своей странице в Инстаграм король русской эстрады Филипп Киркоров поделился снимком. На личном самолете певец вместе с детьми отправился на остров Крит.
«Мир полон соблазнов. Летим в гости к Илиасу Кокотосу», — написал Филипп Киркоров под фотографиями.
Илиас Кокотос — владелец отеля Elounda Peninsula, и давний товарищ артиста.
Но подписчики не оценили планы Филиппа на веселый отпуск в кругу семьи. В основном, пользователи оставляли гневные комментарии о том, что правила, оказывается, не для всех.
«Цирк шапито, летают, все кому не лень на частных самолётах. Открывайте небо для всех. Посмотрите, что творится на ваших югах, как селёдки в бочке все друг возле друга».
Ранее "Рамблер" сообщал, что на частном самолете на отдых на юг Франции отправилась Анастасия Решетова.