Филипп Киркоров улетел на Крит на частном самолете 

Запреты на авиаперелеты не касаются тех, у кого есть личный самолет. На своей странице в Инстаграм король русской эстрады Филипп Киркоров поделился снимком. На личном самолете певец вместе с детьми отправился на остров Крит.

«Мир полон соблазнов. Летим в гости к Илиасу Кокотосу», — написал Филипп Киркоров под фотографиями.

Илиас Кокотос — владелец отеля Elounda Peninsula, и давний товарищ артиста.

Но подписчики не оценили планы Филиппа на веселый отпуск в кругу семьи. В основном, пользователи оставляли гневные комментарии о том, что правила, оказывается, не для всех.