Актеру из «Папиных дочек» вставили в ноги пластины

Михаил Казаков находится в одной из больниц Твери. Во время операции, которая длилась шесть часов, ему вставили в ноги пластины. Актер признается, что старается сохранять оптимизм, несмотря на сильные боли.

«Операция прошла успешно несколько дней назад. Восстанавливаюсь. Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но я терплю. Надо быстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Их нужно поить, кормить, летать», — рассказал Казаков «СтарХиту».

Инцидент произошел в начале июля. Казаков взобрался на высоту 5-этажного здания, чтобы снять эффектные кадры города. Однако так увлекся процессом, что оступился и упал. В результате получил переломы обеих ног. Сейчас он не хочет об этом вспоминать и с нетерпением ждет возвращения на съемочную площадку. По прогнозам медиков, в лежачем режиме актер проведет примерно полгода.