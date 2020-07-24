Звезде «Папиных дочек» вставили в ноги пластины 

32-летний актер Михаил Казаков , сыгравший Полежайкина в сериале "Папины дочки", находится в одной из больниц Твери, после падения с высоты.

Так, в начале июля актер упал с высоты 5-этажного здания, потому как оступился пока делал фотографии. В результате получил переломы серьезные травмы обеих ног, из -за которых медики прогнозируют ему лежачий режим в течении полугода.

Сейчас Казаков восстанавливается после шестичасовой операции, в ходе которой в его ноги вставили в ноги пластины. Михаил признается, что хоть и испытывает мучительные боли, но старается сохранить оптимизм.