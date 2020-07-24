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Звезде «Папиных дочек» вставили в ноги пластины 

Диана Товсепова 1 час назад
Звезде «Папиных дочек» вставили в ноги пластины
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"
32-летний актер Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в сериале "Папины дочки", находится в одной из больниц Твери, после падения с высоты.
Так, в начале июля актер упал с высоты 5-этажного здания, потому как оступился пока делал фотографии. В результате получил переломы серьезные травмы обеих ног, из -за которых медики прогнозируют ему лежачий режим в течении полугода.
Сейчас Казаков восстанавливается после шестичасовой операции, в ходе которой в его ноги вставили в ноги пластины. Михаил признается, что хоть и испытывает мучительные боли, но старается сохранить оптимизм.
«Операция прошла успешно несколько дней назад. Восстанавливаюсь. Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но я терплю. Надо быстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Их нужно поить, кормить, летать», — рассказал актер изданию «СтарХит».
Ранее "Рамблер" сообщал, как "Полежайкин" попал в больницу.
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Звёзды , Михаил Казаков , StarHit
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