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Отец Жанны Фриске пообещал отсудить дом у телеведущего Дмитрия Шепелева 

Lenta.ru 4 часа назад
Отец Фриске пообещал отсудить дом у Шепелева
Фото: Lenta.ru
Владимир Фриске, отец скончавшейся в 2015 году российской певицы Жанны Фриске, пообещал инициировать новое судебное разбирательство с бывшим гражданским мужем звезды Дмитрием Шепелевым. Телеведущий отобрал у семьи загородный дом в Подмосковье, заявил Фриске в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды».
Речь идет об особняке площадью около 400 квадратных метров, расположенном в деревне Крюково Истринского района Московской области.
«Следующий суд будет по поводу дома, который Шепелев у нас отобрал, — заявил отец певицы. — Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам ее деньги он не отдал. Так еще и нашу долю в доме забрал».
Кроме того, мужчина сообщил изданию о том, что он намерен отсудить у Шепелева денежные средства — личные деньги Жанны Фриске, которые якобы пропали во время ее болезни.
«Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанна заболела, доверенность на ее счета была только у Шепелева», — отметил Фриске.
Ранее в июле с Шепелева уже взыскали 7 миллионов рублей в пользу семьи Фриске. Соответствующее решение принял Пресненский суд столицы. Сумма будет выплачена в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию средств в деле о деньгах, собранных в 2017 году на счета благотворительной организации «Русфонд».
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Звёзды , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
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