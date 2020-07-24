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Юлия Паршута о домашнем насилии: Муж душил меня и хотел сбросить с 14 этажа 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
«Он пытался скинуть меня с 14-го этажа»
Фото: ИД "Собеседник"
32-летняя актриса рассказала о своих кошмарных отношениях с бизнесменом Александром, которые закончились осенью прошлого года. Сделать это публично Юлия решила только сейчас. Все дело в том, что ее возлюбленный оказался настоящим тираном, Паршута стала жертвой домашнего насилия. Юля рассказала, что официально не была замужем, но жила в гражданском браке три года и даже устраивала настоящую свадьбу. Ей казалось, что штампы в паспорте и жизни могут испортить романтику, но потом эта ситуация начала ее немного настораживать.
"Я подумала: почему я веду себя, как жена, но я не жена, — рассказала Паршута в программе Агаты Муцениеце «Честный развод». — Мне физически было холодно. Мы жили под одной крышей и неделями не разговаривали".
По словам Паршуты, отношения с любимым сильно выматывали ее, казалось, что энергия буквально выливается через «дыру в боку». Однако расставание далось ей нелегко, потому что она ставила семью на первое место в жизни, а потом лишилась ее. Девушка боялась, что не сможет найти другого мужчину и навсегда останется одна. Она даже начала общаться с психологом.
Юля призналась, что супругу нравилось ее контролировать, ограничивать круг ее друзей, требовать к себе все больше внимания. И в определенный момент такое поведение переросло в обесценивание ее заслуг, а затем и физическое насилие.
"Это начиналось по чуть-чуть: тебя толкнули, за шею чуть-чуть прихватили, — призналась Юля. — И никто в это не верит, потому что этот человек хороший для всех. Он пытался меня душить, он пытался скинуть меня с 14-го этажа, ломать мне ноги… Я понимала, что он меня везде найдет. Я сбегала кучу раз. Он говорил, если я обращусь в полицию, то он сделает все, чтобы развернуть это против меня. Врал, что у него онкология, чтобы вызвать жалость".
Однажды он ударил артистку в живот после удаления аппендицита. Паршута призналась, что долго не могла уйти от тирана, потому что жалела его и стыдилась публичности.
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