Собчак призналась в любви

Пост вызвал шквал сообщений от подписчиков. «Видно, что вы его любите больше. Почему не наоборот?» «Сейчас видно, что Ксения влюблена». «Никогда еще не встречала такого удачного симбиоза двух людей». «Какая милая пара. Невероятно подходят друг другу».