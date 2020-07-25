Собчак призналась в любви

«Твой любимый Ницше говорил «Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди – от недолюбленности». Значит мы не погибнем? Спасибо тебе за вчера, сегодня и за всегда»
— написала Собчак на своей страничке в Инстаграм и разместила романтическое фото с мужем в море.
@xenia_sobchak
Пост вызвал шквал сообщений от подписчиков. «Видно, что вы его любите больше. Почему не наоборот?» «Сейчас видно, что Ксения влюблена». «Никогда еще не встречала такого удачного симбиоза двух людей». «Какая милая пара. Невероятно подходят друг другу».
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в 2019 году. В Грибоедовский ЗАГС «молодые» приехали в катафалке на котором красовались слова: «Пока смерть не разлучит нас». До отношений оба состояли в браках.