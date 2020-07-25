Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Собчак нежно призналась в любви к мужу

New Magazineиещё 2
3 часа назад
Женский форум
Звезда растрогала подписчиков нежными признанием.
Собчак призналась в любви
Фото: New MagazineNew Magazine
«Твой любимый Ницше говорил «Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди – от недолюбленности». Значит мы не погибнем? Спасибо тебе за вчера, сегодня и за всегда»
— написала Собчак на своей страничке в Инстаграм и разместила романтическое фото с мужем в море.
@xenia_sobchak
Пост вызвал шквал сообщений от подписчиков. «Видно, что вы его любите больше. Почему не наоборот?» «Сейчас видно, что Ксения влюблена». «Никогда еще не встречала такого удачного симбиоза двух людей». «Какая милая пара. Невероятно подходят друг другу».
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в 2019 году. В Грибоедовский ЗАГС «молодые» приехали в катафалке на котором красовались слова: «Пока смерть не разлучит нас». До отношений оба состояли в браках.
Женский форум
Звёзды,Ксения Собчак,Константин Богомолов
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress