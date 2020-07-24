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Женатый Гоша Куценко звал молодую блогершу в отель «на полчасика» 

Lenta.ru 2 часа назад
Блогерша с ником aliin. b опубликовала в TikTok серию видеообращений, в которых рассказала о том, как актер Гоша Куценко звал ее в отель «на полчасика». Артист якобы сам дал ей разрешение на публикацию его сообщений, подчеркнув, что хотел «просто встретиться».
«Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей», — заявила молодая девушка.
Она подчеркнула, что отказалась ехать в отель, позвав артиста в публичное место, однако тот не согласился на такую встречу. «У этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов», — подчеркнула блогерша, добавив, что Куценко еще несколько раз позвал ее в отель.
21 июля 19-летняя девушка из Киева рассказала о домогательствах Кирилла Бледного, лидера группы «Пошлая Молли». Она не раскрыла подробности произошедшего, однако намекнула, что музыкант дал ей пощечину. Бледный назвал ее обвинения ложью.
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Звёзды , Видео , Гоша Куценко
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