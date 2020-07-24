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Звезду «Универа» Валентину Рубцову осудили за фото без макияжа 

Анастасия Иванова 1 час назад
Таню из «Универа» осудили за фото без макияжа
Фото: кадр из сериала «Универ»
Валентина Рубцова, известная своей ролью отличницы Тани в сериале «Универ», поехала отдыхать в Сочи. Девушка решила расслабиться и отказаться на время от макияжа и неудобных городских костюмов. Но подписчики осудили актрису. "Рамблер" выяснил, в чем дело.
В своем Инстаграм Валентина поделилась фотографией, где она запечатлена вместе с подругой Нонной Гришаевой.
«Нонночка, рада встрече! Люблю», — подписала она фотографию.
@yalav
К сожалению, естественная красота все еще вызывает шок и нападки со стороны хейтеров. Люди начали писать актрисе неуместные, а порой и жестокие комментарии.
«Валя, глаза, накрась, а то без макияжа ты некрасивая», «Из студентки Тани в бабу Таню», «Словно две бабушки».
Однако среди шквала негатива можно встретить и положительные комментарии. Женщины благодарили Валентину за то, что она не боится демонстрировать себя такой, какая она есть.
Несмотря на то, что в воспоминаниях большинства поклонников, актриса так и осталась студенткой Таней, ей уже 42 года и некоторые изменения во внешности вполне естественны.
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Женский форум
Звёзды , Валентина Рубцова , Нонна Гришаева
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