Блогерша с aliin. b опубликовала в приложении TikTok серию видеообращений, в которых рассказала, как известный российский актер Гоша Куценко звал ее в отель «на полчасика». При этом актер якобы сам дал ей разрешение на публикацию переписки, оправдав это тем, что хотел «просто встретиться».
«Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей», — отметила молодая девушка.
Девушка рассказала, что от встречи отказалась, но позвала актера в публичное место. Однако такое предложение ему не понравилось.
«У этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов», — заявила блогерша, добавив, что Куценко еще несколько раз звал ее в отель.
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