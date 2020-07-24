Блогерша с aliin. b опубликовала в приложении TikTok серию видеообращений, в которых рассказала, как известный российский актер Гоша Куценко звал ее в отель «на полчасика». При этом актер якобы сам дал ей разрешение на публикацию переписки, оправдав это тем, что хотел «просто встретиться».

«Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей», — отметила молодая девушка.

Девушка рассказала, что от встречи отказалась, но позвала актера в публичное место. Однако такое предложение ему не понравилось.