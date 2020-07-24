Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Охранник грубо выгнал Розу Сябитову из ЗАГСа на свадьбе ее же дочери 

ИД «Собеседник» и ещё 4 2 часа назад
Охранник выгнал Сябитову со свадьбы дочери
Фото: ИД "Собеседник"
В жизни Розы Сябитовой случилось знаменательное событие. Главная сваха страны, ведущая программы «Давай поженимся» («Первый канал») выдала замуж свою 28-летнюю дочь Ксению. Зятем Сябитовой стал 33-летний инженер Максим Шевченко. Для Ксении нынешний брак — второй по счету. Несколько лет назад зарегистрировала свои отношения с юристом Андреем Снетковым. Однако семейная жизнь оказалась недолгой: спустя пару месяцев влюбленные расстались. Роза надеется, что на сей раз все будет по-другому.
"Какие эмоции может испытывать мама, которая выдала замуж дочь? — спрашивает Роза. — Абсолютное счастье и щенячий восторг! Дай Бог, чтобы у них все сложилось и все было хорошо. Как сказал мне охранник в Грибоедовском ЗАГСе: «Чтобы больше я вас здесь не видел!» Если только на регистрации детей. Я надеюсь, так и будет".
О внуках Сябитова мечтает давно. Но не настаивает.
"Я не отношусь к матерям, которые выносят мозг и выклевывают своим печень вопросом «Когда будут внуки?» — продолжает Роза. — Когда Господь даст, тогда и родятся мои внуки. Причем, в том количестве, в котором решил Бог. Я уже готова стать бабушкой: для меня это не станет неожиданностью. Моя дочь сейчас счастлива, — продолжает Роза. — Все видят ее счастливые глаза, замечают, как Максим ее любит, радует, балует. Мне мой зять нравится. Он на ерунду не разменивается. Максим похож на меня. Сам всего достигает в этой жизни: приехал в Москву, без помощи и поддержки получил образование, сейчас строит карьеру. Мой зять — интеллектуал".
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
ИД «Собеседник»: последние новости
Юлия Паршута о домашнем насилии: Муж душил меня и хотел сбросить с 14 этажа Юлия Паршута о домашнем насилии: Муж душил меня и хотел сбросить с 14 этажа Седокова выходит замуж: певица "дожала" молодого жениха Седокова выходит замуж: певица "дожала" молодого жениха Была интерном, стала проституткой. Охлобыстин заглянул в душу Асмус Была интерном, стала проституткой. Охлобыстин заглянул в душу Асмус
Женский форум 7
Звёзды , Андрей Снетков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсуждают возможное отцовство Харламова
В Сети обсуждают возможное отцовство Харламова
Наргиз обматерила Охлобыстина
Наргиз обматерила Охлобыстина
В Сети гадают, что с собой сделала Пугачева
В Сети гадают, что с собой сделала Пугачева
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
03:09
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Звёзды
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
03:07
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение