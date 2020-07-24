Охранник выгнал Сябитову со свадьбы дочери

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В жизни Розы Сябитовой случилось знаменательное событие. Главная сваха страны, ведущая программы «Давай поженимся» («Первый канал») выдала замуж свою 28-летнюю дочь Ксению. Зятем Сябитовой стал 33-летний инженер Максим Шевченко. Для Ксении нынешний брак — второй по счету. Несколько лет назад зарегистрировала свои отношения с юристом Андреем Снетковым . Однако семейная жизнь оказалась недолгой: спустя пару месяцев влюбленные расстались. Роза надеется, что на сей раз все будет по-другому.

"Какие эмоции может испытывать мама, которая выдала замуж дочь? — спрашивает Роза. — Абсолютное счастье и щенячий восторг! Дай Бог, чтобы у них все сложилось и все было хорошо. Как сказал мне охранник в Грибоедовском ЗАГСе: «Чтобы больше я вас здесь не видел!» Если только на регистрации детей. Я надеюсь, так и будет".

О внуках Сябитова мечтает давно. Но не настаивает.