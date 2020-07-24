Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты подробности роскошной жизни детей российских звезд заграницей 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыты детали роскошной жизни детей наших звезд
Фото: @philgazmanov
Журналисты раскрыли подробности роскошной жизни детей российских знаменитостей заграницей. Соответствующий материал появился на сайте Daily Mail.
По информации издания, в девяностые богатые бизнесмены переехали в Великобританию после распада Советского Союза с помощью «золотой» визы, которая позволяет иностранцам проживать на территории страны, если сумма их инвестиций в ее экономику равна как минимум миллиону фунтов стерлингов (90 миллионов рублей).
В течение 20 лет все больше россиян стали покупать там недвижимость, а дети популярных в России звезд отправлялись в Лондон ради получения образования. Авторы материала собрали подборку богатых студентов и показали детали их дорогостоящей жизни.
Так, например, дочь российской бизнесвумен Анна Милявская закончила университет Regent's University, обучение в котором стоит 40 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в год. Она регулярно публикует в соцсетях фотографии в нарядах люксовых брендов, таких как Balenciaga, Hermes и Tom Ford.
@mil_anna
В то же время дочь олигарха Романа Абрамовича Софья демонстрирует подписчикам своих лошадей. Журналисты отмечают, что предприниматель приобрел одну из них за 500 тысяч фунтов стерлингов (45 миллионов рублей). Кроме того, празднование 18-летия девушки в элитном лондонском клубе Under The Bridge, на котором присутствовали 500 человек, обошлось Абрамовичу в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей).
Сын певца Олега Газманова Филипп, в свою очередь, работает в Великобритании манекенщиком и делится кадрами роскошного времяпрепровождения на своей странице в Instagram. Например, он опубликовал снимок, на котором попозировал в собственном автомобиле Ferrari. Помимо этого, парень показывает фанатам снимки из частного самолета, на котором он летает на каникулы в Швейцарию, Грецию, Италию и Францию.
В июле знаменитости показали детали дорогостоящего отдыха в пандемию коронавируса. Так, например, певица Дуа Липа опубликовала кадры с Карибских островов, а телезвезды шоу Love Island Джорджию Стил (Georgia Steel) и Элли Браун (Ellie Brown) сфотографировались на испанском острове Ибица.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Последние новости
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума Мишустин объявил дату возобновления международного авиасообщения Мишустин объявил дату возобновления международного авиасообщения Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Женский форум
Звёзды , Роман Абрамович , Олег Газманов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основные причины, по которым люди набирают вес
Основные причины, по которым люди набирают вес
Чем сейчас живет и как выглядит певица Слава
Чем сейчас живет и как выглядит певица Слава
Филипп Киркоров улетел на Крит на частном самолете
Филипп Киркоров улетел на Крит на частном самолете
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
03:09
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Звёзды
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
03:07
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение