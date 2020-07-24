Бейби-фейс: звезды, которых путают с подростками 

WomanHit.ru расскажет о самых миловидных селебритис.

Каждые пятьдесят лет представления о красоте меняются практически кардинально, однако мода на милые, почти детские лица держится уже долгие десятилетия. Топовые голливудские актрисы сохраняют обаяние и юную внешность, даже разменяв четвертый десяток, и в этом несомненный плюс подобной формы лица. Сегодня мы решили вспомнить селебритис, которые могут похвастаться чертами лица как у подростка.

Модели почти 40, однако ее миловидности могут позавидовать тысячи девушек вдвое младше. Керр обладает естественной красотой: пухлые, натуральные губы, круглое лицо, огромные глаза и ямочки на щеках. Все это не считая потрясающей фигуры, которая позволяет модели заключать самые выгодные контракты с домами мод с мировым именем.

Картина, прославившая Риз, «Блондинка в законе» вышла почти двадцать лет назад, а найти серьезные изменения во внешности 44-летней Уизерспун сегодня не так просто. Более того, некоторые поклонники путают актрису с ее дочерью, которая как две капли похожа на звездную мать. Большие светлые глаза и аккуратные черты лица визуально «скидывают» актрисе как минимум 15 лет.

Многие узнаю Джен именно по щечкам-яблочкам. Актриса не может похвастаться острыми скулами, но это не мешает ей каждый год получать негласный титул «секс-символа года» в Голливуде. Лоуренс почти тридцать, и все же это не мешает ей получать роли, где героиня может быть почти вдвое моложе самой Джен в жизни.

Селена Гомес

Наверное, в первую очередь, когда мы думаем о людях с бейби-фейс, в памяти всплывает именно Селена. Певица, кажется, «застряла» в возрасте, в котором она стала звездой более десяти лет назад. И действительно, хоть певица и пытается изменить имидж на более сексуальный и агрессивный, однако, мягкие черты лица и миловидная внешность в целом едва ли дают ей такой шанс.