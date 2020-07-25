Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Озвучен гонорар Пугачевой за один корпоратив 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Озвучен гонорар Пугачевой за один корпоратив
Фото: Teleprogramma.pro
Генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» озвучил максимальный заработок Аллы Пугачевой за выступление на корпоративе.
В апреле 2019 года Примадонна дала прощальный концерт в честь своего 70-летия, с тех пор на сцене Алла больше не появлялась.
Однако, на днях появились новости, что Пугачева якобы продолжает выступать на закрытых вечеринках и, более того, до сих пор является самой высокооплачиваемой артисткой, несмотря на существование востребованных сегодня Ольги Бузовой, Алишера Моргенштерна и других.
В разговоре с журналистами промоутер Евгений Морозов сей факт опроверг, но подметил, что у Пугачевой есть, как минимум, пять верных именитых почитателей, которые при лучшем раскладе готовы были бы заказать выступления Аллы вживую. Сейчас же многие столкнулись с настоящим финансовым кризисом из-за пандемии, поэтому сделать этого не могут. В лучшие времена за свое выступление на корпоративе Пугачева получала по 300-350 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей). Рекордом же считается оплата в 400 тысяч евро (более 33 миллионов).
«Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было»,
— подметил для «Комсомольской правды» Морозов.
Кроме того, подметил Евгений и тот факт, что пустует сейчас и элитный ресторан для торжеств «Сафиса». Раньше аренда этого заведения обходилась желающим не менее, чем в миллион рублей, но теперь тратить такие деньги решится далеко не каждый.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Teleprogramma.pro: последние новости
«Утонченная красавица»: 19-летняя внучка Ротару кокетливо оголила плечо в белоснежной рубашке без белья «Утонченная красавица»: 19-летняя внучка Ротару кокетливо оголила плечо в белоснежной рубашке без белья «Сына хочу»: Настасья Самбурская ответила на вопросы о будущей семье «Сына хочу»: Настасья Самбурская ответила на вопросы о будущей семье «Это не попытка привлечь к себе внимание»: экстрасенс назвал реальную причину отношений Арзамасовой и Авербуха «Это не попытка привлечь к себе внимание»: экстрасенс назвал реальную причину отношений Арзамасовой и Авербуха
Женский форум 5
Звёзды , Евгений Морозов , Алла Пугачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охранник выгнал Сябитову со свадьбы дочери
Охранник выгнал Сябитову со свадьбы дочери
Модель восхитила фанатов фото в стрингах
Модель восхитила фанатов фото в стрингах
Британка, которая превзошла Кардашьян
Британка, которая превзошла Кардашьян
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Пэлтроу рассказала, кто научил ее оральному сексу
00:12
Пэлтроу рассказала, кто научил ее оральному сексу
Звёзды
«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото
00:08
«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение