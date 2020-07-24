Пэлтроу рассказала, кто ее научил оральному сексу

Гвинет Пэлтроу в недавнем подкасте вспомнила о первом впечатлении от знакомства с своей подругой Шерил Беркофф, когда самой актрисе было около 15 лет. В то время Шерил работала визажистом на съемочной площадке одного из фильмов, в котором снималась мама Пэлтроу.

Гвинет призналась, что была просто одержима Шерил, которая казалась ей невероятно «крутой» из-за того, что была девушкой Киану Ривза. Кроме того, актриса рассказала, как Беркофф украдкой доставала сигареты, и они выкуривали их вместе в укромном уголке за актерскими трейлерами. Там же Шерил преподала будущей голливудской звезде еще несколько полезных уроков, отмечает US Weekly.

Она научила меня, как делать минет. Тогда я думала, что она — самая классная девчонка всех времен, а я была просто школьницей,

— сообщила актриса.

Любопытно, что все эти признания Пэлтроу сделала в беседе с актером Робом Лоу, нынешним мужем Шерил. Актриса призналась, что смущалась его, когда он только начал встречаться с Беркофф. Роб и Шерил поженились в 1991 году, в их браке родилось двое сыновей, старшему из которых сейчас уже 27 лет.