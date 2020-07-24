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Гвинет Пэлтроу вспомнила, как бывшая подруга Киану Ривза научила ее оральному сексу 

WMJ.ru 3 часа назад
Пэлтроу рассказала, кто ее научил оральному сексу
Фото: Instagram
Актриса поделилась неожиданным признанием о знакомстве с Шерил Беркофф, бывшей подругой Киану Ривза, а ныне женой Роба Лоу.
Гвинет Пэлтроу в недавнем подкасте вспомнила о первом впечатлении от знакомства с своей подругой Шерил Беркофф, когда самой актрисе было около 15 лет. В то время Шерил работала визажистом на съемочной площадке одного из фильмов, в котором снималась мама Пэлтроу.
Гвинет призналась, что была просто одержима Шерил, которая казалась ей невероятно «крутой» из-за того, что была девушкой Киану Ривза. Кроме того, актриса рассказала, как Беркофф украдкой доставала сигареты, и они выкуривали их вместе в укромном уголке за актерскими трейлерами. Там же Шерил преподала будущей голливудской звезде еще несколько полезных уроков, отмечает US Weekly.
Она научила меня, как делать минет. Тогда я думала, что она — самая классная девчонка всех времен, а я была просто школьницей,
— сообщила актриса.
Любопытно, что все эти признания Пэлтроу сделала в беседе с актером Робом Лоу, нынешним мужем Шерил. Актриса призналась, что смущалась его, когда он только начал встречаться с Беркофф. Роб и Шерил поженились в 1991 году, в их браке родилось двое сыновей, старшему из которых сейчас уже 27 лет.
Пэлтроу была замужем за солистом группы Coldplay Крисом Мартином и имеет от него двух детей. Сейчас Гвинет состоит в браке со сценаристом и продюсером Брэдом Фэлчаком.
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Звёзды , Роб Лоу , Крис Мартин , Гвинет Пэлтроу , Киану Ривз
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