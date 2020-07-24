Звездные дивы, которые признались в любви женщинам

Любимица покойного Карла Лагерфельда
— Кара Делевинь
признаётся, что её привлекают как мужчины, так и женщины. Над своей ориентацией она начала задумываться еще в детстве, но окончательно осознала свою бисексуальность к 20 -ти годам, когда впервые влюбилась в девушку. Модель находилась в отношениях с Гарри Стайлсом
и Джейком Баггом, принимала ухаживания от Леонардо ди Каприо
. Кару связывали отношения с актрисой и бывшей девушкой Вин Дизеля
— Мишель Родригес
. А недавно она рассталась со звездой сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон
. Актриса изменила Делевинь с мужчиной.