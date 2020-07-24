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Звёздные дивы, которые признались в любви женщинам

New Magazine
3 часа назад
Женский форум
Далеко не всех женщин привлекает мужской пол. Кто-то наотрез отказывается заводить отношения с парнями, предпочитая женщин. А кто-то выбирает спутника жизни по характеру, не обращая внимания на пол. Да и в современном мире это начинает входить в норму, однополые пары перестают скрывать свои отношения. Давайте узнаем, кто из женщин в шоу-бизнесе хоть раз, но имел отношения с девушками.
Звездные дивы, которые признались в любви женщинам
Фото: New MagazineNew Magazine

Кара Далевинь

Любимица покойного Карла ЛагерфельдаКара Делевинь признаётся, что её привлекают как мужчины, так и женщины. Над своей ориентацией она начала задумываться еще в детстве, но окончательно осознала свою бисексуальность к 20 -ти годам, когда впервые влюбилась в девушку. Модель находилась в отношениях с Гарри Стайлсом и Джейком Баггом, принимала ухаживания от Леонардо ди Каприо. Кару связывали отношения с актрисой и бывшей девушкой Вин ДизеляМишель Родригес. А недавно она рассталась со звездой сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон. Актриса изменила Делевинь с мужчиной.

Синтия Никсон

Многие знают Синтию Никсон по сериалу «Секс в большом городе», где она сыграла успешного адвоката. В течение 15-ти лет она была замужем за Дэнни Мозесом и родила 2-х детей. Однако спустя столько лет, она влюбилась в женщину Кристин Маринони. Это повергло в шок многих. Вскоре они сблизились и стали жить вместе. Благодаря возлюбленной Синтия поборола рак и в 2011 году у них родился сын, которого они считают общим. Кстати, старшая дочь Синтии — Саманта сменила пол и теперь она мужчина — Самюэль.

Эллен Дедженерес

Ещё задолго до начала мейнстрима гендерной принадлежности, Дедженерес заявила о том, что она лесбиянка. Произошло это в далёком 1997 году. Но называла себя «гей», ибо значение «лесбиянка» она считала оскорбительным. У Эллен была несчастная любовь с Кэти Перкофф. Девушка погибла. Спустя года, пройдя через несколько романов, Дедженерес нашла свою любовь — Поршу де Росси. В августе 2008 года возлюбленные сыграли свадьбу. Эллен и Порша самая яркая однополая пара в Голливуде.

Кристен Стюарт

Долгое время Кристен Стюарт связывали отношения с коллегой по фильму «Сумерки» — Робертом Паттинсоном. Но их союзу настал конец и девушка пустилась во все тяжкие. В 2013 году актриса начала встречаться со своей помощницей Алисией Каргайл. Они даже собирались сыграть свадьбу, но пара распалась. Во время одного из разрывов с Алисией, Кристен встречалась с певицей Соко. Только спустя два месяца Стюарт снова вернулась с Каргайл. Также она встречалась с бывшей возлюбленной Кары Делевинь — певицей Сент Винсент. Потом была Стелла Максвелл, Сара Динкин

Майли Сайрус

Для Майли Сайрус пол не имеет никакого значения. Артистка признаётся, что спутника жизни она выбирает по личностным качествам. А уж мужчина это или женщина — неважно.
В 2012 году появилась информация о помолвке Майли и актера Лиама Хемсворта. Вскоре они расстались.Девушке приписывали роман с Патриком Шварценеггером, Стеллой Максвелл. Но Сайрус снова свела судьба с экс-женихом Хемсвортом. Они поженились в 2018 году. Брак долго не просуществовал. Известно, что актёр хотел большую семью и детей. Но его супруга имела другие планы на жизнь. Еще не разведенная Майли Сайрус уехала в Италию с новой возлюбленной Кейтлин Картер.

Мэрилин Монро

Да! Когда это было чем-то постыдным даже на Западе, великая Мэрилин Монро имела отношения со своей преподавательницей актерского мастерства — Наташей Лайтесс. Они вели совместную жизнь целых 7 лет. Также Мэрилин заводила романы с актрисами — Барброй Стэнвик, Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд.
В российском шоу-бизнесе тоже есть девушки, имевшие однополые отношения.

Ольга Серябкина

Бывшая солистка группы «Серебро» тщательно скрывает свою личную жизнь. Но в одном из интервью, Оля призналась Ксении Собчак, что она вступала в интимные отношения с девушкой.
«Я считаю, что у любви нет гендерных признаков. Когда ты любишь, то неважно, кто этот человек Мы живем ради любви», — говорит Ольга.

Алёна Водонаева

Водонаева совсем не скрывает тот факт, что у неё был секс с женщинами. И ей понравилось. Однако о любовных отношениях она говорит так: «Смогла бы я быть в отношениях с представительницей моего пола? Не знаю, но плюсы однозначно, как и в отношениях с мужчинами, есть. И я сейчас откидываю сексуальную часть на десятый план».
Женский форум
Звёзды,Наташа Лайтесс,Стелла Максвелл,Патрик Шварценеггер,Эшли Бенсон,Алисия Каргайл,Гарри Стайлс,Майли Сайрус,Мишель Родригес,Синтия Никсон,Мэрилин Монро,Лиам Хемсворт,Вин Дизель,Марлен Дитрих,Кристен Стюарт,Джоан Кроуфорд,Эллен Дедженерес,Карл Лагерфельд,Алена Водонаева,Ксения Собчак,Роберт Паттинсон,Ольга Серябкина,Кара Делевинь,Леонардо ДиКаприо
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