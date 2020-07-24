Звездные дивы, которые признались в любви женщинам

Далеко не всех женщин привлекает мужской пол. Кто-то наотрез отказывается заводить отношения с парнями, предпочитая женщин. А кто-то выбирает спутника жизни по характеру, не обращая внимания на пол. Да и в современном мире это начинает входить в норму, однополые пары перестают скрывать свои отношения. Давайте узнаем, кто из женщин в шоу-бизнесе хоть раз, но имел отношения с девушками.