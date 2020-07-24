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«Вы провокатор и подлец, исполняющий заказ»: Катя Гордон обратилась к Собчак 

WomanHit.ru и ещё 1 2 часа назад
«Вы провокатор и подлец, исполняющий заказ»
Фото: WomanHit.ru
Знаменитая правозащитница Катя Гордон объявила о намерении защитить опального схимонаха Сергия от нападок общественности. По ее утверждению, этот человек открыто выступил против властей и представителей духовенства.
В своем свежем посте на личной странице «Инстаграма» юрист написала, что лично она и ее компания будут защищать священника от провокаций, а также «клеветы и откровенной пакости». Последнее, по ее мнению, недавно устроила Ксения Собчак.
«Сегодня мне очевидно, что вы провокатор и подлец, исполняющий заказ» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — высказалась Екатерина о ведущей.
«Вы столько раз глумились над церковью и столько лгали, что сегодня я вынуждена встать на защиту святых основ православного мира. Вы могли бы спасать детей по домам инвалидов и детским домам — но ведь вам нет дела до детей! Вы врете постоянно! Вы провокатор без сердца и больше никто», — резюмировала Гордон.
Также адвокат вспомнила инцидент с бывшим и нынешним мужем Ксении — Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Ведь когда первый сломал второму нос, теледива не снимала это на камеру и не написала заявление в полицию.
Напомним, что недавно Собчак посетила Среднеуральский женский монастырь, который якобы захватил схимонах Сергий. Ее визит ознаменовался скандалом — пытаясь выдворить незваных гостей с неудобными вопросами, служащие монастыря травмировали блондинке нос и избили члена ее съемочной группы.
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Звёзды , Другое , Максим Виторган , Катя Гордон , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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