Асмус и Харламов отписались друг от друга

О том, что развод Кристины Асмус Гарика Харламова — это не розыгрыш, а горькая правда, стало окончательно понятно после того, как стало известно, что комик подал 16 июля в суд документы. Теперь и вовсе надежда погасла — пока еще официальные супруги удалили друг друга из подписок в Instagram.

Напомним, о разводе звездная пара сообщила спустя 8 лет брака. За это время у артистов родилась дочка Настя, которой уже исполнилось 6 лет. Известно, что Асмус и Харламов договорились, что девочка останется с мамой.

Кстати, вскоре после новости о расставании Харламову стали приписывать романы с разными девушками. К примеру, всерьез говорят о том, что у шоумена чувства к Яне Кошкиной, актрисе проекта «Однажды в России» на ТНТ. Причем, взаимные.

А на одной из недавних тусовок резидент Comedy Club замечен в обществе блондинки, и это была не Кошкина — та брюнетка.