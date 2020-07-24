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Серьезнее некуда: Асмус и Харламов отписались друг от друга в соцсетях 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Асмус и Харламов отписались друг от друга
Фото: Teleprogramma.pro
О том, что развод Кристины Асмус и Гарика Харламова — это не розыгрыш, а горькая правда, стало окончательно понятно после того, как стало известно, что комик подал 16 июля в суд документы. Теперь и вовсе надежда погасла — пока еще официальные супруги удалили друг друга из подписок в Instagram.
Напомним, о разводе звездная пара сообщила спустя 8 лет брака. За это время у артистов родилась дочка Настя, которой уже исполнилось 6 лет. Известно, что Асмус и Харламов договорились, что девочка останется с мамой.
Кстати, вскоре после новости о расставании Харламову стали приписывать романы с разными девушками. К примеру, всерьез говорят о том, что у шоумена чувства к Яне Кошкиной, актрисе проекта «Однажды в России» на ТНТ. Причем, взаимные.
А на одной из недавних тусовок резидент Comedy Club замечен в обществе блондинки, и это была не Кошкина — та брюнетка.
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Звёзды , Другое , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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