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«Мечтаю вернуться сюда вновь»: Бузова позировала на берегу алтайского озера в оранжевом мини-бикини 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Бузова показала пикантное фото в мини-бикини
Фото: Teleprogramma.pro
Спустя несколько месяцев поющая телеведущая Ольга Бузова, наконец, впервые отправилась на гастроли. Она прилетела на Алтай, чтобы выступить перед поклонниками, но в регионе действует запрет на массовые мероприятия. Поэтому теледива приняла решение просто отдохнуть и насладиться красотами соленого водоема.
Бузова вышла на берег в оранжевом мини-бикини и запечатлелась на фоне озера Ярового, одного из главных курортных достопримечательностей Алтайского края. К слову, год назад Бузова уже была здесь с концертом.
«Мечтаю вернуться сюда вновь, уже со своим выступлением», — подписала под фото звезда.
@buzova86
В stories певица показала всю красоту водоема и попыталась потрогать воду, но она оказалась холодной. Помедлив, телеведущая все-таки окунулась в озеро и даже устроила в нем танцы.
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