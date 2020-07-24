Дети Ефремова отдыхают, пока отец ждет суда

Пока заслуженный артист РФ Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом после смертельного ДТП, его наследники решили, что тяжелая ситуация для семьи — не повод откладывать летний отпуск.

Старший сын актера 32-летний Никита вместе с друзьями и гражданской супругой Марией Иваковой покорял горы Алтая. Ефремов-младший заявлял этот поход как «отдых без алкоголя». Яркими впечатлениями мужчина поделился на своей странице в Instagram.

«Открывались абсолютно пасторальные картины: коровы, кони и козы пасутся на берегах реки, как будто никогда и не было здесь человека», — рассказал в Instagram Никита.

Кстати, Никита уже вернулся в Москву и даже успел навестить отца. Вместе они посмотрели футбольный матч любимого «Спартака»

Младшие дети актера Надя, Борис и Вера в этом году проводят каникулы в загородном семейном имении. Все трое находятся под зорким оком жены Михаила Ефремова — Софьи Кругликовой. Только на днях Вера отправилась в лагерь, пишет сайт kp.ru.

Между тем, звездное семейство каждое лето предпочитает отдыхать за границей — в США у тещи актера или на загородной даче в Юрмале. Но из-за пандемии вояжи за рубеж не состоялись.