«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото

Актриса призналась в шоу «Макарена», выходящим на YouTube, что часто принимает участие в довольно пикантных фотосессиях. Более того, Самбурская отметила, что такие съемки ей очень даже нравятся.

Хочется показать себя, пока тело молодое, не обрюзгшее,

— цитирует слова Настасьи StarHit.

При этом Самбурская раскрыла весьма интересную деталь своего участия во взрослых фотосъемках. По признанию актрисы, она никогда полностью не обнажается перед камерой. Все фотографии, на которых Настасья запечатлена совершенно без одежды на самом деле — результат фотошопа.

Самбурская отмечает, что вовсе не ханжа. Если ей по сюжету какого-то фильма придется избавиться от одежды, она это сделает, но при условии, что эта сцена будет оправдана.

Актриса подчеркнула, что может обнажиться лишь для любимого мужчины или ради искусства. Первого у Настасьи пока нет (хотя она намекнула, что есть человек, который ей нравится), а съемки без одежды ей пока не предлагали.