Лолита готова к замужеству с новым возлюбленным

Избранником певицы стал предприниматель, имя которого артистка пока не называет.

Лолита Милявская и ее бывший муж Дмитрий Иванов только утрясли все юридические вопросы после развода, а певица уже объявила публике, что готова снова стать женой. Исполнительница призналась, что состоит в отношениях с бизнесменом, имя которого пока не афиширует.

«Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду»,

— призналась певица. Лолита отметила, что ее новый возлюбленный хорошо зарабатывает и является достойным человеком. О новом кавалере певицы известно немного: он моложе исполнительницы на восемь лет и пока проживает отдельно от возлюбленной.