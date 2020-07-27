Бочкарева: «У меня сейчас совершенно другая жизнь''

Актриса прокомментировала давний скандал, когда ее задержали с запрещенными веществами

Чуть меньше года назад, в сентябре 2019-го, интернет облетело видео, как задерживают Наталью Бочкарева и находят у нее запрещенные препараты. И вот спустя время актриса решила расставить точки над «и» и рассказать, что же тогда произошло на самом деле. «Всех интересует скандал, который внезапно свалился на мою голову. Верите мне или нет, но в мире существует масса обстоятельств, перед которыми ты становишься бессилен, — пояснила Наталья. По ее словам, еще в феврале она рассказала свою историю с первой до последней минуты федеральному каналу. Вот только по какой-то причине та программа так и не вышла в эфир.

»Рассказала все, что меня беспокоило. После долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, стал тем, кто устроил для меня это адское время, — уверяет актриса. — Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было, как в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал“.

Также Бочкарева поведала, что скандальная история стала некоей лакмусовой бумажкой, после чего сразу проявилось, кто ее настоящие друзья. «Я счастлива, что мои настоящие люди остались со мной, а те люди, которых я считала своими, показали свое истинное лицо и навсегда ушли из моей жизни. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок».

Ну а сейчас она, несмотря ни на что, продолжает жить и сниматься в новых проектах. А о скандале и не вышедшей программе уже и не вспоминает.