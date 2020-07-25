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На что тратят свои миллионы звезды интернета 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
На что тратят свои миллионы звезды интернета
Фото: Teleprogramma.pro
Если вы не знаете, кто такие Настя Опасность, Морген и Элджей, то жизнь проходит мимо.
Все они — молодые, успешные и богатые. Буквально миллионеры. Рэперы, блогеры и телеведущие покупают роскошные дома, тачки и цепи из белого золота. Как говорится, а чего добился ты?

Моргенштерн (Алишер Валеев, 22 года)

Не так давно никто не знал молодого мальчика из Уфы, который несколько лет назад мыл машины. Буквально за несколько месяцев он выстроил образ и творческую концепцию на презрении к запросам публики, отрицании звезд рэпа и вообще музыки.
Создавал хиты подчеркнуто на коленке, не заостряя внимания на таких мелочах, как музыка и текст, в прямом эфире за неделю (!) записав альбом с говорящим названием «Легендарная пыль» (70 миллионов прослушиваний в соцсети ВКонтакте). И что вы думаете? Десятки миллионов просмотров в YouТube!
Teleprogramma.pro
Так Моргенштерн взобрался на рэп-пьедестал, провозгласил себя Молодым Хефнером (Хью Хефнер — отец-основатель империи Playboy, всегда окружавший себя девушками модельной внешности), монетизировал популярность (15-секундный рекламный фотопост в его Инстаграме стоит 600 — 800 тысяч рублей, видео — 1,2 миллиона рублей) и теперь швыряется деньгами направо и налево.
То дом купил с бассейном, музыкальной студией и баней (несколько десятков миллионов рублей), то новые тачки (Mercedes-Benz E200 за 4 миллиона рублей и Cadillac за 7 миллионов рублей), то цепь из платины — с зайчиком Playboy — за три миллиона рублей наличными.
«Хату или машину на шею надел», — прокомментировал рэпер видеоролик с новым аксессуаром.

Элджей (Алексей Узенюк, 26 лет)

Муж Ивлеевой, новосибирский рэпер Элджей, прославившийся хитом «Розовое вино», тоже любит шикануть. В Инстаграме у парня всего четыре миллиона подписчиков, зато есть солидный контракт с Universal Music Russia, который позволяет рэперу спокойно смотреть в будущее. Да и с женой повезло — на 26-летие любимая преподнесла своему молодому супругу усыпанные бриллиантами часы с браслетом из белого золота. Стоимость такой игрушки — в диапазоне от 7 до 11 миллионов рублей. «Просто люблю тебя, пупсик», — подписала фото в Инстаграме Ивлеева.
Teleprogramma.pro
К слову, пупсик и сам потратиться не дурак: год назад рэпер подарил себе спорткар BMW i8 за 10 миллионов рублей.

Настя Опасность (Анастасия Ивлеева-Узенюк, 29 лет)

Ведущая канала «Пятница!» и успешный блогер (24 миллиона подписчиков на два аккаунта в Инстаграме) Настя Ивлеева по прозвищу Опасность давно уже не бедствует. Огромные рекламные контракты, заработки в Инстаграме и личном youtube-шоу, зарплата на ТВ — все это дало возможность девушке из деревни Разметелево Ленинградской области войти в список Forbes с доходом почти в миллион долларов за год (70 миллионов рублей).
Немудрено, что в этом году Настя показала новый дом, строительство которого шло несколько месяцев. Стоимость такого двухэтажного дома в Подмосковье — 20 миллионов рублей. Ивлеева уверяет, что часть денег пришлось взять в банке.
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Чтобы ездить в столицу из загородного особняка, нужна машина, вот Настя и купила спорткар Chevrolette Camaro лимонного цвета с 20-дюймовыми дисками и отделкой салона черной кожей (стоимость такой машины — минимум 4 миллиона рублей). Ведь черный BMW и «Гелендваген» уже надоели.
Ивлеева призналась, что получает удовольствие, тратя деньги. «Какое же это было счастье, когда кассиры пересчитывали драгоценную стопочку», — вспоминала Настя покупку за миллион наличными. На этом фоне любопытно смотрится родное жилье Ивлеевой — блогерша не постеснялась и показала квартиру в деревне Разметелево, где до сих пор живет ее мама: узкий коридор, скромный ремонт. Видимо, денег на хороший дом для мамы Настя пока еще не заработала.

А как у них?

Блогерство приносит несметные богатства не только в России. Вот в Южной Корее, к примеру, живет шестилетняя девочка (творческий псевдоним — Boram), родители которой снимают видеодневники и обзоры игрушек вместе с ней и выпускают в YouТube (Boram Tube Vlog — 17,5 миллиона подписчиков, Boram Tube ToyReview — 13,6 миллиона подписчиков).
Такая работа приносит семье около 3,7 миллиарда вон (более трех миллионов долларов) в месяц. Неплохо, да? А недавно шестилетняя звезда купила родителям пятиэтажку (не хрущевку!) в самом престижном квартале Сеула — Гангаме (помните хит Gangam Style?) за 9,5 миллиарда вон (более $8 миллионов). Хороший пример для Насти Ивлеевой, правда?
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