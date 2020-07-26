Развенчан миф о вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон 

Между Меган Маркл и Кейт Миддлтон не было никакой вражды — две женщины просто не имели ничего общего, говорится в биографической книге о герцоге и герцогине Сассекских «В поисках свободы», написанной светскими хроникерами Омидом Скоуби и Каролин Дюран. Об этом сообщает издание The Mirror.

Авторы книги помимо рассказа о растущей горечи принца Гарри и Меган по отношению к королевской семье и монархии делают попытку развенчать несколько мифов о них. Так, предполагаемый разрыв между герцогами Кембриджскими и Сассекскими возник из-за растущего напряжения между принцами Гарри и Уильямом, а не их женами Меган и Кейт.

Согласно книге, отношения между герцогинями не развивались с их самой первой встречи.

«Правда в том, что Миддлтон и Маркл просто плохо знали друг друга», — пишут авторы.

По их утверждению, Меган надеялась, что Кейт обратится к ней первой, однако этого не произошло. При этом бывшая актриса была разочарована отсутствием поддержки со стороны Миддлтон в то время, когда она переживала нападки прессы в свой адрес.

Что касается слухов о том, что Меган довела до слез Кейт во время примерки платья подружки невесты для принцессы Шарлотты, то авторы книги, ссылаясь на источник, утверждают, что они ложные. По его словам, примерка прошла нормально, хоть Кейт и Меган были немного напряжены.

«С детьми на примерках никогда не бывает легко. Ни у кого не было слез», — пишут они.

Ранее королевский биограф Том Куинн раскрыл причину вражды между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он утверждает, что в начале их отношений две герцогини пытались поладить, несмотря на разницу в характерах. Куинн добавил, что на женщин сильно давили окружающие, ожидая, что они подружатся, так как их мужья хорошо ладят между собой.

Сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно появлялись в прессе. По одной из версий, конфликт начался во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган. Согласно протоколу, подружки невесты должны были носить колготки, однако, из-за жаркой погоды невеста разрешила им не надевать их, что вызвало негодование Кейт Миддлтон и стало причиной ссоры.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.