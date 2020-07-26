Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Развенчан миф о вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Развенчан миф о вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: Lenta.ru
Между Меган Маркл и Кейт Миддлтон не было никакой вражды — две женщины просто не имели ничего общего, говорится в биографической книге о герцоге и герцогине Сассекских «В поисках свободы», написанной светскими хроникерами Омидом Скоуби и Каролин Дюран. Об этом сообщает издание The Mirror.
Авторы книги помимо рассказа о растущей горечи принца Гарри и Меган по отношению к королевской семье и монархии делают попытку развенчать несколько мифов о них. Так, предполагаемый разрыв между герцогами Кембриджскими и Сассекскими возник из-за растущего напряжения между принцами Гарри и Уильямом, а не их женами Меган и Кейт.
Согласно книге, отношения между герцогинями не развивались с их самой первой встречи.
«Правда в том, что Миддлтон и Маркл просто плохо знали друг друга», — пишут авторы.
По их утверждению, Меган надеялась, что Кейт обратится к ней первой, однако этого не произошло. При этом бывшая актриса была разочарована отсутствием поддержки со стороны Миддлтон в то время, когда она переживала нападки прессы в свой адрес.
Что касается слухов о том, что Меган довела до слез Кейт во время примерки платья подружки невесты для принцессы Шарлотты, то авторы книги, ссылаясь на источник, утверждают, что они ложные. По его словам, примерка прошла нормально, хоть Кейт и Меган были немного напряжены.
«С детьми на примерках никогда не бывает легко. Ни у кого не было слез», — пишут они.
Ранее королевский биограф Том Куинн раскрыл причину вражды между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он утверждает, что в начале их отношений две герцогини пытались поладить, несмотря на разницу в характерах. Куинн добавил, что на женщин сильно давили окружающие, ожидая, что они подружатся, так как их мужья хорошо ладят между собой.
Сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно появлялись в прессе. По одной из версий, конфликт начался во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган. Согласно протоколу, подружки невесты должны были носить колготки, однако, из-за жаркой погоды невеста разрешила им не надевать их, что вызвало негодование Кейт Миддлтон и стало причиной ссоры.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Последние новости
В России зафиксировали 5765 новых случаев заражения коронавирусом В России зафиксировали 5765 новых случаев заражения коронавирусом Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июля Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов
Женский форум 1
Звёзды , Кейт Миддлтон , принц Гарри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
В Сети застыдили невесту, оголившую ягодицы
В Сети застыдили невесту, оголившую ягодицы
Модель восхитила фанатов фото в стрингах
Модель восхитила фанатов фото в стрингах
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Пэлтроу рассказала, кто научил ее оральному сексу
00:12
Пэлтроу рассказала, кто научил ее оральному сексу
Звёзды
«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото
00:08
«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение