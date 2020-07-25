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Марат Башаров продает квартиру за 34 миллиона 

Экспресс газета и ещё 5 2 часа назад
Башаров продает квартиру за 34 миллиона
Фото: Экспресс газета
Четырехкомнатная квартира площадью 180 кв метров в ЖК «Татьянин парк» должна была стать пристанищем счастливой семьи актера. Но в итоге оказалась никому не нужна. Актер выставил на продаже недвижимость, которую он приобрел на свои первые заработанные гонорары. Стоимость роскошной квартиры — 34 млн рублей.
Квартира не раз становилась объектом съемки. Так, именно в этом жилье делал ремонт Первый канал («Идеальный ремонт»), здесь снимались обложки журналов с Башаровым. И здесь же актер избивал свою жену Елизавету Шевыркову. Супруга артиста рассказывала, что он ломал ей нос, пальцы, душил — и все это происходило на глазах общего сына Марселя.
Вероятно, продажа квартира связана с буйным нравом артиста. После череды скандалов с бывшими женами у Башарова стало меньше предложений съемок. Финансовое положение артистов и так изменилось — многие съемки остановлены, театральные постановки отложены. А Башаров себе еще и репутацию подмочил.
Сейчас артист живет в своем загородном доме площадью 300 кв м. Он приобрел это жилье во времена, когда был на коне — снимался в фильмах, телевизионных проектах и играл в театре.
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Звёзды , Елизавета Шевыркова , Марат Башаров
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