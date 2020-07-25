Башаров продает квартиру за 34 миллиона

Четырехкомнатная квартира площадью 180 кв метров в ЖК «Татьянин парк» должна была стать пристанищем счастливой семьи актера. Но в итоге оказалась никому не нужна. Актер выставил на продаже недвижимость, которую он приобрел на свои первые заработанные гонорары. Стоимость роскошной квартиры — 34 млн рублей.

Квартира не раз становилась объектом съемки. Так, именно в этом жилье делал ремонт Первый канал («Идеальный ремонт»), здесь снимались обложки журналов с Башаровым . И здесь же актер избивал свою жену Елизавету Шевыркову . Супруга артиста рассказывала, что он ломал ей нос, пальцы, душил — и все это происходило на глазах общего сына Марселя.

Вероятно, продажа квартира связана с буйным нравом артиста. После череды скандалов с бывшими женами у Башарова стало меньше предложений съемок. Финансовое положение артистов и так изменилось — многие съемки остановлены, театральные постановки отложены. А Башаров себе еще и репутацию подмочил.

Сейчас артист живет в своем загородном доме площадью 300 кв м. Он приобрел это жилье во времена, когда был на коне — снимался в фильмах, телевизионных проектах и играл в театре.