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Фигура легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвала зависть фанатов 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Фигура легкоатлетки Клишиной вызвала зависть фанатов
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
На снимке Клишина позирует на фоне водопада в слитном купальнике. «План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала она. «Вот это фигура…», «Мужу твоему повезет», «Слишком красивая!» — отметили подписчики в комментариях.
@dariaklishina
Ранее похожие фотографии легкоатлетки вызвали сомнения у фанатов. Тогда она выложила три снимка и предложила подписчикам выбрать лучший.
Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. С 2013 года она живет и тренируется в США.
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