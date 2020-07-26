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Ким Кардашьян собралась разводиться с мужем 

Passion.ru и ещё 8 3 часа назад
Ким Кардашьян собралась разводиться с мужем
Фото: Passion.ru
Причиной такого решения стало психическое заболевание супруга, которое обострилось в последний месяц.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на протяжении месяца была вынуждена терпеть странное поведение своего мужа — рэпера Канье Уэста. Супруг известной инста-блогерши и модели заявил, что собирается стать президентом США, представил весьма экстравагантную предвыборную программу, поругался со тещей и обвинил жену в многочисленных изменах. Не секрет, что артист страдает от биполярного расстройства, и, похоже, у него случился очередной приступ. Ким, как могла, пыталась ему помочь, но слышала от рэпера только неприятные слова. Муж звезды заявил, что Кардашьян просто хочет закрыть его в психиатрической клинике и отказывался от помощи врачей. В конечном итоге, он сбежал на свое ранчо в штате Вайоминг, где проводит время вдали от жены.
Последней каплей для Ким, вероятно, стало заявление Уэста, что он уже несколько лет пытается с ней развестись. Рэпер не только обвинил ее во всех грехах, но и признался, что пытался заставить жену сделать аборт, когда она была беременна их дочерью Норт. Женщина обратилась к юристам с просьбой о подготовке документов к бракоразводному процессу. Когда это произойдет — пока неизвестно, но представители Ким отметили, что процедура развода начнется только после того, как психологическое состояние Канье Уэста придет в норму.
В последнее время рэпер стал чувствовать себя немного лучше. Он понял, какую боль причинил супруге и принес ей публичные извинения: «Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Пожалуйста, прости меня, и, спасибо, за то что всегда была рядом со мной», — сказал артист. Также в СМИ появилась информация, что Канье согласился пустить к себе на ранчо врачей, чтобы те оказали ему необходимую помощь.
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки Норт в 2013 году. Через год они узаконили свои отношения. Сегодня у пары уже четверо детей: две дочери и два сына. Двое младших детей родились от суррогатной матери, так как Ким имела осложнения после второй беременности. Для рэпера это первый брак, а вот для Ким — уже третий. До этого звезда Инстаграм состояла в официальных отношениях с музыкальным продюсером Деймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом.
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Звёзды , Канье Уэст , Крис Хамфрис , Ким Кардашьян
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