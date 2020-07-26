Ким Кардашьян собралась разводиться с мужем 

Причиной такого решения стало психическое заболевание супруга, которое обострилось в последний месяц.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на протяжении месяца была вынуждена терпеть странное поведение своего мужа — рэпера Канье Уэста . Супруг известной инста-блогерши и модели заявил, что собирается стать президентом США, представил весьма экстравагантную предвыборную программу, поругался со тещей и обвинил жену в многочисленных изменах. Не секрет, что артист страдает от биполярного расстройства, и, похоже, у него случился очередной приступ. Ким, как могла, пыталась ему помочь, но слышала от рэпера только неприятные слова. Муж звезды заявил, что Кардашьян просто хочет закрыть его в психиатрической клинике и отказывался от помощи врачей. В конечном итоге, он сбежал на свое ранчо в штате Вайоминг, где проводит время вдали от жены.

Последней каплей для Ким, вероятно, стало заявление Уэста, что он уже несколько лет пытается с ней развестись. Рэпер не только обвинил ее во всех грехах, но и признался, что пытался заставить жену сделать аборт, когда она была беременна их дочерью Норт. Женщина обратилась к юристам с просьбой о подготовке документов к бракоразводному процессу. Когда это произойдет — пока неизвестно, но представители Ким отметили, что процедура развода начнется только после того, как психологическое состояние Канье Уэста придет в норму.

В последнее время рэпер стал чувствовать себя немного лучше. Он понял, какую боль причинил супруге и принес ей публичные извинения: «Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Пожалуйста, прости меня, и, спасибо, за то что всегда была рядом со мной», — сказал артист. Также в СМИ появилась информация, что Канье согласился пустить к себе на ранчо врачей, чтобы те оказали ему необходимую помощь.