Соня Евдокименко, 19-летняя внучка Ротару, вслед за Анной Нетребко отправилась на отдых в Турцию, тоже отдав предпочтение Боруму. И это при том, что у ее знаменитой бабушки есть собственная вилла в Италии. Кроме того, девушка часто бывает в Сен-Тропе во Франции.

Опытная модель привыкла позировать с детства, являясь амбассадором нескольких знаменитых брендов. Поэтому на отдыхе она тоже не смогла до конца оставить профессию и устроила пляжную фотосессию в молочном мини-бикини с лифом на шнуровке и без лямок, набросив легкий бомбер.

«Фигура нереальная!», «Ноги от ушей», «Просто бомба!», «Шикарная!», «Боже, что за талия! Какие линии»,

— пришли в восторг ее фолловеры.

Отметим, что в этом сезоне белые и молочные купальники особенно популярны. А подобные лифы без лямок теперь модницы называют «ковидками». И все благодаря их схожести с защитными масками.