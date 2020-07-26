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Блогер Лена Миро обсудила отношения Решетовой и отца Тимати 

Полина Алферова 2 часа назад
«Любой дурак захочет»
Фото: @volkonskaya.reshetova
Популярный блогер Лена Миро обратила внимание на поведение Анастасии Решетовой, подруги рэп-певца Тимати, которая недавно родила сына Ратмира.
Сейчас Анастасия вместе с сыном уехала во Францию, где гостит у отца Тимати Ильдара Юнусова. Недавно она опубликовала пикантную фотографию, которую и прокомментировала Лена Миро:
«Свалив на юг Франции с ребёнком под мышку к отцу Тимана, Настька Решетова даром времени не теряет! Вывалила перси на стол, ляпнула сердечко, а на вопрос, кто фоткал, кокетливо рассмеялась».
@volkonskaya.reshetova
После чего предположила, что модель преследует определенные цели.
«Пока Юнусов-младший отдыхает с дочерью от Алёны Шишковой, Симоной и, может быть, кем-то ещё, Настя, затянув и без того тонкую талию корсетом, и подняв и без того пышную грудь пушапом, услаждает взор Юнусова-старшего. Не может не услаждать. Объективно красивая девка же! Высокая, крепкая, ладная. Любой дурак захочет. И не дурак — тоже!»
Блогер оценила стратегию Решетовой и дала несколько советов:
«Вместо того, чтобы прогибаться под глупого Тимана и не менее глупую его мамашу, соблазни лучше деда. А если у тебя есть зачатки ума, то не соблазни его, а стань ему другом. Для этого всё-таки приоденься. В общем, забудь про сынульку. Дружи или хотя бы спи с его папкой. Баблишко-то, в конце концов, — у него».
«Какого бы успешного бизнесмена ни строил из себя Тимка, без папки он — никто», — резюмировала Лена Миро.
Ранее «Рамблер» писал о том, что психолог посоветовала обманутым женам «снять корону».
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Лена Миро
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