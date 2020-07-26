Сейчас Анастасия вместе с сыном уехала во Францию, где гостит у отца Тимати Ильдара Юнусова. Недавно она опубликовала пикантную фотографию, которую и прокомментировала Лена Миро:

«Свалив на юг Франции с ребёнком под мышку к отцу Тимана, Настька Решетова даром времени не теряет! Вывалила перси на стол, ляпнула сердечко, а на вопрос, кто фоткал, кокетливо рассмеялась».

@volkonskaya.reshetova

После чего предположила, что модель преследует определенные цели.

«Пока Юнусов-младший отдыхает с дочерью от Алёны Шишковой, Симоной и, может быть, кем-то ещё, Настя, затянув и без того тонкую талию корсетом, и подняв и без того пышную грудь пушапом, услаждает взор Юнусова-старшего. Не может не услаждать. Объективно красивая девка же! Высокая, крепкая, ладная. Любой дурак захочет. И не дурак — тоже!»

Блогер оценила стратегию Решетовой и дала несколько советов:

«Вместо того, чтобы прогибаться под глупого Тимана и не менее глупую его мамашу, соблазни лучше деда. А если у тебя есть зачатки ума, то не соблазни его, а стань ему другом. Для этого всё-таки приоденься. В общем, забудь про сынульку. Дружи или хотя бы спи с его папкой. Баблишко-то, в конце концов, — у него».

«Какого бы успешного бизнесмена ни строил из себя Тимка, без папки он — никто», — резюмировала Лена Миро.