Решетова рассказала, почему отдыхает без Тимати

Девушка объяснила, что ей нужно восстановить эмоциональное состояние.

24-летняя Анастасия Решетова , улетевшая отдыхать в Сен-Тропе с девятимесячным сыном Ратмиром, призналась, что столкнулась с дисгармонией и плохим самочувствием.

Модель пожаловалась на бессонницу и посетовала, что отдых протекает не идеально, однако она готова перетерпеть все невзгоды, чтобы снова обрести мир с собой.

"За последние месяцы в моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы",

— рассказала подписчикам девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. WMJ.ru).

Поклонники модели не на шутку встревожились и тут же предположили, что ухудшения в эмоциональном состоянии вызвала разлука с возлюбленным. Подписчики инста-мамы обеспокоены, что между Анастасией и Тимуром пробежала кошка.

«Жаль, если расстанутся…», «Все обязательно наладится! И будет все хорошо! Вы красавица и хорошая мама!», «Надеюсь, у вас с Тимуром все хорошо»,

— пишут фолловеры Решетовой.

Многие уверены, что в конфликте между парой виновата свекровь — Симона Юнусова. Она якобы недолюбливает новую пассию сына и, возможно, не захотела встречаться с ней еще и на отдыхе. Так как Симона занимается воспитанием Алисы и проводит с ней много времени, то, вероятно, и в путешествие она полетела вместе с внучкой.