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«Потеряла гармонию»: Решетова рассказала, почему отдыхает вдали от Тимати 

WMJ.ru 1 час назад
Решетова рассказала, почему отдыхает без Тимати
Фото: WMJ.ru
Девушка объяснила, что ей нужно восстановить эмоциональное состояние.
24-летняя Анастасия Решетова, улетевшая отдыхать в Сен-Тропе с девятимесячным сыном Ратмиром, призналась, что столкнулась с дисгармонией и плохим самочувствием.
Модель пожаловалась на бессонницу и посетовала, что отдых протекает не идеально, однако она готова перетерпеть все невзгоды, чтобы снова обрести мир с собой.
"За последние месяцы в моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы",
— рассказала подписчикам девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. WMJ.ru).
Поклонники модели не на шутку встревожились и тут же предположили, что ухудшения в эмоциональном состоянии вызвала разлука с возлюбленным. Подписчики инста-мамы обеспокоены, что между Анастасией и Тимуром пробежала кошка.
«Жаль, если расстанутся…», «Все обязательно наладится! И будет все хорошо! Вы красавица и хорошая мама!», «Надеюсь, у вас с Тимуром все хорошо»,
— пишут фолловеры Решетовой.
Многие уверены, что в конфликте между парой виновата свекровь — Симона Юнусова. Она якобы недолюбливает новую пассию сына и, возможно, не захотела встречаться с ней еще и на отдыхе. Так как Симона занимается воспитанием Алисы и проводит с ней много времени, то, вероятно, и в путешествие она полетела вместе с внучкой.
Напомним, что на отдых Решетова и маленький Ратмир приехали без главы семьи — Тимати со своей дочкой Алисой отправился в Грецию. Анастасия объясняла, что это всего лишь «раздельный отдых», однако фанаты подозревают о возможном разладе в отношениях Тимати и Решетовой.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , WMJ.RU
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