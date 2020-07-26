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«Старая и страшная? А я уверена, что молодая!»: Анохина ответила недоброжелателям 

Passion.ru и ещё 1 2 часа назад
«Старая и страшная? А я уверена, что молодая!»
Фото: Passion.ru
Бывшая жена рэпера Гуфа показала хейтерам, что ее совсем не трогают их грубые слова.
У Айзы Анохиной всегда было много недоброжелателей, и это неудивительно: девушка всегда говорит, что думает, и не стесняется показывать все стороны своей жизни. Она никогда не скрывала от подписчиков, что делала пластику и другие косметические процедуры. Злые языки не раз придирались к внешности блогерши, но Айза никогда не обращала на грубые слова особого внимания.
Недавно Айза рассказала, что рассталась с возлюбленным Олегом Майами и, похоже, абсолютно счастлива. На новом фото в Инстаграм она позирует с кавалером, лицо которого скрывает капюшон. Бышая жена рэпера Гуфа решила ответить всем, кто долгое время пытался ее задеть:
«В сети меня называют старой и страшной, а я прям уверена, что я красивая и молодая! Еще ого-го какая огонь-баба. Баба Луна. Вон какая морда довольная»,
— написала Айза под фото.
Айза Анохина бывшая жена рэпера Гуфа. Сейчас девушка является блогером и предпринимателем. В браке с исполнителем у нее родился сын Сами. После пяти лет совместной жизни пара решила расстаться. Вторым мужем Айзы стал предприниматель Дмитрий Анохин, от которого она в 2016 году родила сына Элвиса. К сожалению, эти отношения тоже закончились разводом. В 2020 году блогнрша объявила, что состоит в отношениях с экс-участником реалити-шоу «Дом-2» Олегом Майами, но не все поверили, что у пары действительно любовь. В сети ходили слухи, что новый роман — всего лишь пиар-ход для продвижения нового шоу Айзы. 10 июля на своей странице в Инстаграм Анохина объявила, что их с Олегом отношения подошли к концу.
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Звёзды , Гуф , Айза Анохина , Дмитрий Анохин
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