«Старая и страшная? А я уверена, что молодая!»

Бывшая жена рэпера Гуфа показала хейтерам, что ее совсем не трогают их грубые слова.

Айзы Анохиной всегда было много недоброжелателей, и это неудивительно: девушка всегда говорит, что думает, и не стесняется показывать все стороны своей жизни. Она никогда не скрывала от подписчиков, что делала пластику и другие косметические процедуры. Злые языки не раз придирались к внешности блогерши, но Айза никогда не обращала на грубые слова особого внимания.

Недавно Айза рассказала, что рассталась с возлюбленным Олегом Майами и, похоже, абсолютно счастлива. На новом фото в Инстаграм она позирует с кавалером, лицо которого скрывает капюшон. Бышая жена рэпера Гуфа решила ответить всем, кто долгое время пытался ее задеть:

«В сети меня называют старой и страшной, а я прям уверена, что я красивая и молодая! Еще ого-го какая огонь-баба. Баба Луна. Вон какая морда довольная»,

— написала Айза под фото.