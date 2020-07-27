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Ани Лорак рассказала, как располнела и чуть не сошла с ума 

Украина.ру и ещё 1 1 час назад
Лорак рассказала, как чуть не сошла с ума
Фото: © РИА Новости, Нина Зотина
Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, призналась, что за последние несколько месяцев набрала лишние килограммы. Об этом 27 июля сообщает dni.ru По ее словам, виной тому стал карантин из-за коронавируса. Она провела нерабочие дни с дочерью.
«Теперь я могу работать нянькой»,
— пошутила артистка.
Она добавила, что ей пришлось очень тяжело без выступлений. В какой-то момент звезда «начала думать, что сойдет с ума».
В минувшие выходные в спорткомплексе «Лужники» состоялся концерт, где выступили российские артисты. Свои песни исполнили Владимир Пресняков, Дима Билан, Елка, Николай Басков, Лорак и другие.
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Звёзды , Елка , Владимир Пресняков , Николай Басков , Дима Билан , Дни.Ру
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