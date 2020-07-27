Лорак рассказала, как чуть не сошла с ума

Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, призналась, что за последние несколько месяцев набрала лишние килограммы. Об этом 27 июля сообщает dni.ru По ее словам, виной тому стал карантин из-за коронавируса. Она провела нерабочие дни с дочерью.

«Теперь я могу работать нянькой»,

— пошутила артистка.

Она добавила, что ей пришлось очень тяжело без выступлений. В какой-то момент звезда «начала думать, что сойдет с ума».