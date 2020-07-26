Звезды, уничтожившие свою карьеру плохой пластикой

Пластические операции — всегда опасное и неоднозначное предприятие. Для кого-то они оказываются настоящим спасением от возрастных изменений, а кто-то чересчур ими увлекается и в итоге потерял свои природные данные. Увы, примеров, как действительно красивые актрисы (и актеры) становились карикатурами самих себя, слишком много, и зачастую такие неудавшиеся эксперименты с внешностью становятся причиной серьезных проблем с карьерой.

Мэг Райан

Звезда фильма «Город ангелов» наведывается к пластическому хирургу уже много лет, постоянно исследуя пределы возможностей своего лица. Она регулярно делает инъекции в губы и щеки, из-за чего ее рот выглядит неестественно, а овал лица безнадежно «поплыл». Также о постоянных манипуляциях с лицом говорит ее блестящая кожа и невероятные гримасы вместо улыбки.

Рене Зеллвегер

Мы так сроднились с Бриджит Джонс , что, когда актриса предстала перед публикой с «новой» внешностью, все были в полном шоке. Череда пластических операций привела к тому, что Рене Зеллвегер стало просто не узнать. К сожалению, это не лучшим образом сказалось на ее карьере, хотя она и снялась в третьей части нашумевшего фильма. Никто так и не понял, зачем Рене захотела что-то менять в своей внешности.

Когда в феврале этого года актриса Ума Турман появилась на премьере мини-сериала «Пощечниа» в Нью-Йорке, журналистам пришлось напрячь зрение: неужели это звезда фильмов «Убить Билла». Дело в том, что у знаменитости изменился овал лица, разрез глаз сузился, щеки «подпрыгнули» вверх, а лицо было «каменным» при выражении эмоций. Актрисе пришлось официально опровергнуть слухи — по ее словам, она вместе со своим визажистом лишь неудачно поэкспериментировали с декоративной косметикой. Правда голливудские эксперты уже насчитали у нее подтяжку верхних век и пластику нижних и волюмизацию в области щек — восполнение объемов лица, именно поэтому мимика актрисы была скована.

В 1980-е годы Микки Рурк был одним из самых красивых мужчин Голливуда. Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA, номинант на премию «Оскар» возглавлял списки секс-символов и заставлял сердца девушек биться чаще. В 1990-ые Микки сделал перерыв в актерской карьере, чтобы вернуться в бокс. В итоге его лицо изменилось до неузнаваемости. Что бы стать похожим на себя прежнего, Рурк прибег к пластическим операциям, но стало только хуже…

Дэрил Ханна

Еще одна жертва пластики — Дэрил Ханна. Она сыграла яркую роль в картине «Убить Билла», а затем сделала подтяжку лица, пластику век, губ и скул. Желание конкурировать с более молодыми актрисами обернулось против нее: Дэрил практически перестали приглашать на съемки.