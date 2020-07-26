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Брак закончился, теща осталась: Исхаков решил стать агентом матери Гагариной 

Passion.ru 3 часа назад
Исхаков решил стать агентом матери Гагариной
Фото: Passion.ru
Фотограф признался, что увидел модельный талант в Екатерине Мучкаевой еще до развода с ее дочерью.
Брак фотографа Дмитрия Исхакова и певицы Полины Гагариной распался, но экс-супруг, похоже, не спешит обрывать отношения с семьей исполнительницы. В своем Инстаграм фотограф разместил небольшую фотосессию матери своей бывшей жены Екатерины Мучкаевой. Исхаков уверен: ему досталась отличная теща, которая обладает не только замечательным характером, но впечатляющим талантом фотомодели.
«Удивительная история. Мне невероятно повезло с тёщей. Подозреваю, это редкость. Ирония в том, что напоследок, открылась ещё одна сторона ее таланта. Она чудесная модель для съемок»,
— заявил фотограф.
Похоже, мама бывшей супруги настолько очаровала Исхакова, что теперь фотограф готов выступать агентом Екатерины Мучкаевой и представлять ее интересы на модельном рынке.
«Официально, я открываю новую главу в ее жизнии и буду представлять ее, как агент на рынке моделей для съемок. Обращайтесь, пишите, звоните»,
— заявил Дмитрий в своем Инстаграм.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году В апреле 2017 года певица подарила мужу дочь Мию. В июне 2020 года Исхаков на своей странице в Инстаграм сообщил о разводе пары. В сети ходили слухи, что Полина рассталась с мужем из-за другого мужчины, но певица никак их не прокомментировала.
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Женский форум
Звёзды , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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