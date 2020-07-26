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Бывшая невеста Баскова заполонила Instagram обнаженными фото 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Экс-невеста Баскова заполонила Instagram голыми фото
Фото: @sofikalcheva
Софи Кальчева решила заполнить свой Instagram-аккаунт обнаженными фотографиями. Специально для этого певица даже устроила несколько фотосессий — в поле, в песках и на фоне тропических растений. Разумеется, на каждом фото звезда абсолютно голая, а ее самые интимные части скрывают лишь колосья пшеницы или листья растений.
@sofikalcheva
Мужская часть поклонников Кальчевой в восторге от ее новых фото, в комментариях требуют все больше кадров, а певица лишь раззадоривает людей. Стоит отметить, что женская половина аудитории звезды не так рада и просит Софи прекратить вести себя вызывающе. Впрочем, без особого успеха.
Напомним, певица и золотой голос России четыре года были вместе, но в итоге все же расстались.
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Звёзды , Софи Кальчева
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