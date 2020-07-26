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Звезду «Кухни» Горбань заподозрили в пластике — и все из-за архивных фото с подругой 

WMJ.ru 1 час назад
Звезду «Кухни» Горбань заподозрили в пластике
Фото: WMJ.ru
33-летняя актриса опубликовала серию снимков из личного архива и озадачила подписчиков своим внешним видом.
Мария Горбань трогательно поздравила близкую подругу с днем рождения на своей странице в Instagram. Актриса собрала серию снимков разных лет из личного архива. На первом снимке, сделанном несколько лет назад, Мария показала себя в объятиях с подругой. Однако не все фолловеры сразу узнали девушку — некоторые фанаты заподозрили Марию в пластике: «Вы делали пластическую операцию?», «Это вы? Вас не узнать». Другие снимки были сделаны немного позже — стиль и внешний вид актрисы значительно изменились. Поклонники остались в восторге от совместных фото девушек и назвали их «красавицами». Айза Анохина тоже не упустила момента похвалить коллегу и написала: «Какие вы красивые».
@gorban_masha
В фотогалерее звезда сериала «Кухня» разместила и несколько видео, в том числе снятых в шапках для душа и белоснежных халатах. Девушки веселились в бане под зажигательные треки и исполняли танцевальные движения, играя с тапочками и демонстрируя растяжку. В архиве нашлось место и роликам из машины, в которых девушки демонстрируют вокальные способности.
Напомним, что недавно мы рассказывали о Марии в образе «Смурфетты» с лимонными локонами и синим лицом. Актриса примерила парик, который закрепила цветными заколками, и нанесла маску на лицо для полноты образа.
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Звёзды , Мария Горбань , Айза Анохина
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