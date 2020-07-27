Гузеева показала подписчикам нового любовника

Ведущая программы "Давай поженимся!" запечатлела свой визит к мужчине на камеру:

«Муж в дверь, жена в Тверь. Я в гостях у своего любимого. Привет! Слушайте, он сделал прямо Ессентуки… Господи, а вид какой! Слушай, роднулик, живешь кучеряво, прямо так красиво, все в цветах. А кто убирается у тебя?».

@_larisa_guzeeva_

Собеседник ответил, что уборкой занимается некая девушка, на что Гузеева пригрозила: "Смотри мне!", а после назвала его "любимкиным".

@_larisa_guzeeva_