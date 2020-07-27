Гузеева показала подписчикам нового любовника

Лариса Гузеева представила подписчикам своего нового возлюбленного.
Ведущая программы "Давай поженимся!" запечатлела свой визит к мужчине на камеру:
«Муж в дверь, жена в Тверь. Я в гостях у своего любимого. Привет! Слушайте, он сделал прямо Ессентуки… Господи, а вид какой! Слушай, роднулик, живешь кучеряво, прямо так красиво, все в цветах. А кто убирается у тебя?».
@_larisa_guzeeva_
Собеседник ответил, что уборкой занимается некая девушка, на что Гузеева пригрозила: "Смотри мне!", а после назвала его "любимкиным".
@_larisa_guzeeva_
Фанаты звезды быстро выяснили, что в Instagram Stories Гузеевой появился актер Эвклид Кюрдзидис, с которым она некогда выходила на сцену фестиваля "Хрустальный источник". Ранее ведущая называла его "любимый друг", но сейчас решила заинтриговать свою аудиторию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гузеева жестко осадила подписчиков за оскорбление.