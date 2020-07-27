Стало известно, сколько зарабатывает Ротару

В период пандемии и экономического кризиса многим пришлось умерить свои аппетиты, но только не популярным артистам с территории постсоветского пространства, утверждает промоутер Софии Ротару и директор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов . Звезды шоу-бизнеса по-прежнему требуют баснословных гонораров за свои выступления, не обращая внимания на ситуацию в стране и мире.

Предприниматель уверен, что долго это продолжаться не может, и звезды могут остаться без работы, либо все-таки значительно уменьшить свои запросы. Ведь бизнесмены — заказчики корпоративов — стараются экономить на празднествах, а то и вовсе отказываться от них из-за эпидемии.

Сейчас, к примеру, София Ротару берет за одно корпоративное выступление около 70 тыс. долларов, что в четыре раза больше, чем в нулевые. Звезда привыкла к такому вознаграждению и отказываться от него не хочет.

«В «нулевых» олигархи избаловали весь шоу-бизнес. Сейчас эти богачи в бегах, а артисты по-прежнему нам говорят: «Ну нам же так хорошо жилось, мы хотим получать такие же большие деньги!»»

— пожаловался Морозов КП.

При этом бизнесмен считает, что гонорары звезд могут опуститься до критической для них отметки — 500 тыс. рублей за один выход на корпоратив.