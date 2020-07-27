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«Каждый пиарится как может»: Куценко оправдался после обвинений в харассменте 

Мира Маркина 36 минут назад
Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Фото: Кадр из фильма "Игра в правду"
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Не так давно некая девушка по имени Алина в социальной сети TikTok заявила, что актер проявлял к ней недвусмысленный интерес. Блогер обнародовала переписку с артистом, в которой он предлагает ей уединиться в закрытом номере отеля. Однако вскоре Алина отказалась от своих обвинений:
«Я не обвиняла никого в домогательствах. Речь шла про манипуляторство своим положением. Это принципиально разные вещи! Манипуляторство — низко и ненормально, домогательство — противозаконно».
Вот только Куценко не оставил инцидент без внимания:
«Я скажу одно — каждый пиарится как может. Примечательно, что мы уже год пишем сценарий на тему харассмента. Есть реальная жизнь, а есть кино: вот мы и получили шикарный комедийный эпизод».
Блогер, в свою очередь, призналась, что не ожидала такого ажиотажа от этой истории:
«Я пожалела, что выложила видео. Урок понят, больше подобными вещами делиться не буду».
Поклонники Куценко ситуацию восприняли неоднозначно. Одни поддержали актера и осудили девушку, которая пытается стать популярной за счет звезды:
«Все звезды ее хотят, что тут поделаешь»,
«Неприятная ситуация! Жаль, что именно вы в нее попали»,
«Многие хотят пропиариться на талантливых людях. Гоша-держись».
Другие при этом напомнили, что дыма без огня не бывает, и вполне возможно, что Куценко действительно домогался девушку.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что знатока "Что?Где?Когда?" обвинили в домогательствах.
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