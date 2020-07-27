Наталья Бочкарева откровенно рассказала о скандале с наркотиками, в эпицентре которого она оказалась осенью 2019-го.

В сентябре прошлого года в Сети появилось видео, на котором у Бочкаревой находят запрещенные вещества, после чего ее задерживают. Спустя время актриса наконец решилась прокомментировать инцидент:

"Всех интересует скандал, который внезапно свалился на мою голову. Верите мне или нет, но в мире существует масса обстоятельств, перед которыми ты становишься бессилен".

По словам Бочкаревой, она еще в феврале рассказала свою историю федеральному каналу. Однако по какой-то причине та программа не вышла в эфир:

"Рассказала все, что меня беспокоило. После долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, стал тем, кто устроил для меня это адское время. Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было, как в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал".

Кроме того, актриса призналась, что та скандальная история стала лакмусовой бумажкой, при помощи которой ей удалось понять, кто является ее настоящим другом:

"Я счастлива, что мои настоящие люди остались со мной, а те люди, которых я считала своими, показали свое истинное лицо и навсегда ушли из моей жизни. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок".

Сейчас звезда ситкома "Счастливы вместе" продолжает жить полной жизнью и сниматься в новых проектах: