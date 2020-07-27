Поводом для разгромного поста блогера стала недавно вышедшая в свет книга Седоковой "Я сильная. Я справлюсь", в которой звезда рассказала о своем трудном детстве:

"Жрала объедки, жила в подъезде с крысами и трупами и даже о том, как в 7-летнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам",

— пояснила Миро.

В своей автобиографии Седокова описала душераздирающие эпизоды из своего детства. Однако Миро убеждена, что все они — плод фантазии звезды. По мнению блогера, знаменитости просто не знают, как иначе привлечь к себе внимание:

"В сельской дискотеке нашего шоубизнеса — новый тренд. Имя ему — страшное детство.

Наши певицы и певуны ртом уже всё, что могли, под фанерку спели и перепели, всё рассказали, всё показали, трусы сняли, назад натянули, по сто раз женились, развелись и родили в прямом эфире.

Короче, тем нет. Ступор. Затык. С****и и даже ниже все видели. Что делать?! Паника!".

По словам Миро, для того, чтобы аудитория не теряла к звезде интерес, у нее должен быть "талант, помноженный на трудолюбие и дисциплину". В противном случае "бузовым" и "седоковым" придется привлекать внимание к себе любыми возможными способами:

"Вот эту-то свою внутреннюю пустоту чёрные дыры пытаются заткнуть, завалить, засыпать хайпом.

Хайпятся, повторю, на всём: от деторождения в прямых эфирах Эскортограма до историй об ужасах своего детства.

Что-то мне подсказывает, что детство у них было самым обычным. Таким, как у меня, например. Школа, родители, друзья, подъезд, пусть и в панельке, но, блин, без трупов и крыс.

[…].

Что-то мне подсказывает, что наши чёрные дыры тупо повышают градус хайпа. В своём желании удерживать интерес публики при полнейшей неспособности предложить ей нечто глубокое, настоящее, нужное, они подбрасывают в огонь хайпа дровишек эмоций".

В завершение поста блогер спросила у подписчиков, как, по их мнению, звезды в дальнейшем будут поддерживать интерес к своей персоне.