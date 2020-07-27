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«Если тебя подставил мерзавец — назови имя»: Миро насмешили оправдания Бочкаревой 

Мира Маркина 2 часа назад
Скандально известный светский хроникер Лена Миро высмеяла оправдания Натальи Бочкаревой за ситуацию с запрещенными веществами.
Не так давно в своем Instagram звезда сериала "Счастливы вместе" откровенно рассказала подписчикам о том, что на самом деле произошло осенью 2019 года, когда ее задержали за хранение наркотиков. По словам Бочкаревой, ее подставил некий недоброжелатель. Более того, именно по его вине в феврале не вышла в эфир передача на федеральном канале, в которой Бочкарева честно рассказала об инциденте.
"Наталья якобы назвала имя своего недоброжелателя во время съёмок программы, а её не выпустили в эфир!
Вы уже догадываетесь, что произошло? Ну, конечно, снова — недоброжелатель видимо постарался.
Зал аплодировал по указке суфлёров, а потом решили, что этому трындецу не поверит даже наивный зритель",
— написала Миро.
Для тех, кто не следил за скандалом, в центре которого оказалась актриса, Миро напомнила, что произошло в сентябре:
"Женщину достали из автомобиля, инспекторы заподозрили невменяемое состояние водителя, а потом гражданка Бочкарёва достала из трусов пакет с веществом, которое в ходе экспертизы оказалось наркотиком.
Мировой суд лишил актрису водительских прав за отказ от освидетельствования, а суд по уголовному делу, на котором Бочкарёва признала свою вину, оштрафовал её на 30 тысяч рублей и отпустил.
Да, за хранение наркоты — денежный штраф. Так тоже бывает — один раз точно.
По непонятной лично мне причине дознаватель решил, что Бочкарёва загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского»
Эээ? Где наркотики, а где фонд? Как это связано? Однако и дознавателю, и суду это показалось взаимосвязанным".
В завершение поста Миро призвала актрису раскрыть имя "таинственного недоброжелателя":
"Наташ, слушай, если тебя подставил какой-то мерзавец — назови имя?
Это — реально ведь жуткий и опасный тип. […].
Его нужно наказать. Посадить, чтобы больше такого не было. Он опасен.
Кто этот человек, Наташ?
Не ты ли сама, случайно?".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро прокомментировала поведение Решетовой.
Женский форум
Звёзды , Видео , Наталья Бочкарева , Лена Миро , Евгений Воскресенский
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