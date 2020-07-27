Не так давно в своем Instagram звезда сериала "Счастливы вместе" откровенно рассказала подписчикам о том, что на самом деле произошло осенью 2019 года, когда ее задержали за хранение наркотиков. По словам Бочкаревой, ее подставил некий недоброжелатель. Более того, именно по его вине в феврале не вышла в эфир передача на федеральном канале, в которой Бочкарева честно рассказала об инциденте.

"Наталья якобы назвала имя своего недоброжелателя во время съёмок программы, а её не выпустили в эфир!

Вы уже догадываетесь, что произошло? Ну, конечно, снова — недоброжелатель видимо постарался.

Зал аплодировал по указке суфлёров, а потом решили, что этому трындецу не поверит даже наивный зритель",

— написала Миро.

Для тех, кто не следил за скандалом, в центре которого оказалась актриса, Миро напомнила, что произошло в сентябре:

"Женщину достали из автомобиля, инспекторы заподозрили невменяемое состояние водителя, а потом гражданка Бочкарёва достала из трусов пакет с веществом, которое в ходе экспертизы оказалось наркотиком.

Мировой суд лишил актрису водительских прав за отказ от освидетельствования, а суд по уголовному делу, на котором Бочкарёва признала свою вину, оштрафовал её на 30 тысяч рублей и отпустил.

Да, за хранение наркоты — денежный штраф. Так тоже бывает — один раз точно.

По непонятной лично мне причине дознаватель решил, что Бочкарёва загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского»

Эээ? Где наркотики, а где фонд? Как это связано? Однако и дознавателю, и суду это показалось взаимосвязанным".

В завершение поста Миро призвала актрису раскрыть имя "таинственного недоброжелателя":

"Наташ, слушай, если тебя подставил какой-то мерзавец — назови имя?

Это — реально ведь жуткий и опасный тип. […].

Его нужно наказать. Посадить, чтобы больше такого не было. Он опасен.

Кто этот человек, Наташ?