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Кудрявцеву назвали самой пьющей звездой 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Кудрявцеву назвали самой пьющей звездой
Фото: Teleprogramma.pro
На просторах сети появилась информация о том, что известная телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей медиаперсоной. Знаменитость полностью опровергла эти сведения. Кудрявцева уже два десятка лет вообще не притрагивается к горячительным напиткам. Исключением не являются даже праздники. Звезда уже отреагировала на сообщения о зависимости на своей странице в Instagram.
«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего (даже шампанское на Новый год), то да — алкоголичка, как грится, собственной персоной. И еще на первом месте!»,
— с возмущением написала Кудрявцева.
Впрочем, звезда заявила, что у нее иногда появляется желание уйти в отрыв и упасть «мордой в салат». Однако, телеведущая предпочитает держать себя в руках.
Примечательно, что в лидерах скандального списка женщин-алкоголичек из шоу-бизнеса находятся также российская телеведущая Лариса Гузеева, британская певица Адель, американская актриса, обладательница премии «Оскар» Мелани Гриффит и другие.
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Звёзды , Адель , Лариса Гузеева , Лера Кудрявцева , Мелани Гриффит
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