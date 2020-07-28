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Сербская бикини-модель заявила, что крутит роман с мужем Бородиной 

WMJ.ru и ещё 6 1 час назад
Сорайя Вучелич призналась, что ее женатый возлюбленный обещал ей, что скоро разведется с супругой и сможет быть с ней.
Эффектная бикини-модель из Сербии Сорайя Вучелич решилась на неожиданное признание. В беседе с местной прессой она рассказала, что уже давно встречается с неким обеспеченным бизнесменом из России, у которого на нее большие планы. Якобы он уже даже готов подарить девушке кольцо. Мешает их счастью только законная семья мужчины — с женой он не разводится из-за детей. Вучелич назвала и имя возлюбленного: им якобы оказался Курбан Омаров, муж Ксении Бородиной, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
Слова Сорайи пока не прокомментировали ни ведущая «Дома-2», ни ее супруг. Однако, слухи о неверности Омарова появляются уже не впервые. Несколько лет назад пара даже расставалась, так как Бородина заявляла, что устала от измен любимого мужчины.
Что касается Вучелич, то она известна тем, что 9 лет назад снялась для обложки Playboy, а также своими «звездными» увлечениями — в 2014 году она встречалась с футболистом Неймаром. Также ходили слухи, что Сорайя состояла в отношениях с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича — Александром.
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Звёзды , Видео , Бикини , Курбан Омаров , Виктор Янукович , Ксения Бородина
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