Сорайя Вучелич призналась, что ее женатый возлюбленный обещал ей, что скоро разведется с супругой и сможет быть с ней.

Эффектная бикини-модель из Сербии Сорайя Вучелич решилась на неожиданное признание. В беседе с местной прессой она рассказала, что уже давно встречается с неким обеспеченным бизнесменом из России, у которого на нее большие планы. Якобы он уже даже готов подарить девушке кольцо. Мешает их счастью только законная семья мужчины — с женой он не разводится из-за детей. Вучелич назвала и имя возлюбленного: им якобы оказался Курбан Омаров , муж Ксении Бородиной , сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Слова Сорайи пока не прокомментировали ни ведущая «Дома-2», ни ее супруг. Однако, слухи о неверности Омарова появляются уже не впервые. Несколько лет назад пара даже расставалась, так как Бородина заявляла, что устала от измен любимого мужчины.