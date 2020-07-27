Ольга Якубович обвинила Елену Летучую в плагиате

Некогда хорошие подруги прекратили общение. Телеведущая Елена Летучая даже заблокировала дизайнера Ольгу Якубович в своем аккаунте. После чего, недолго думая, запустила собственный бренд одежды. Недавно дизайнер увидела работы и сразу же обвинила знаменитую блондинку в плагиате. В своем инстаграме она опубликовала пост. Возможно, речь идет о случившемся.

«Стоит ли казаться такой милой для всех, возможно хватит? Возможно, мне надоело, что мое молчание сходит за «ей просто нечего ответить» и мое нежное обращение за «слабость»… все это порой подбешивает!»

— гласит публикация.

Елена Летучая никак не отреагировала на обвинения в плагиате. По мнению телеведущей, у них с Якубович совершенно разные коллекции одежды.

Напомним, Летучая сейчас ведет новое шоу «Летучий разбор». Проект по разбору потребительских корзин россиян был запущен в марте этого года совместно с телеканалом «ЧЕ!». Также известная блондинка под собственным брендом выпускает женскую одежду. Весь ассортимент платьев, спортивной одежды, купальников представлен в Интернете.